Onderzoek van Booking.com toont opvallend verschil tussen reisdoelen en realiteit

Nieuw onderzoek van Booking.com toont aan dat 44% van de mensen graag een grenzeloze reiziger wil zijn. Desondanks zegt 63% nu niet alles uit een vakantie te halen. Ook blijkt dat 20% zich nog nooit echt 'grenzeloos' heeft gevoeld. Reizigers maken zich zorgen om een taalbarrière. 28% geeft aan dat dit ze kan belemmeren bij het boeken van een reis en 20% is bang te verdwalen. Ook belemmert het bij het zoeken van een geschikte accommodatie (34%) en 26% is bezorgd over onbekende situaties tijdens het reizen.



Als gevraagd wordt wat zorgen over toekomstige reizen zou kunnen wegnemen, dan noemt men:





- goede accommodatiemogelijkheden (37%),

- positieve beoordelingen (35%),

- de mogelijkheid om vragen te stellen en de weg te vragen in de lokale taal (26% en 23%)

,

- favoriet eten kunnen bestellen (22%).





55% vindt dat het mooiste aan reizen is dat je uit je comfortzone komt. Bovenaan het lijstje van reizen die mensen nog graag zouden willen maken staan een vrijwilligersreis (39%), gastronomisch avontuur (38%), mystery-trip (38%), sabbatical-reis (36%) en een DNA-reis op zoek naar je roots (36%).



Het volledige bericht en beeldmateriaal in hoge resolutie is de vinden op Booking.com Newsroom Nederland [https://news.booking.com/nl ].



