Hong Kong Aerospace Technology Group bereidt zich voor op de lancering van haar eerste satelliet "Golden Bauhinia No.1"

HONGKONG, 3 april 2020 /PRNewswire/ -- Hong Kong Aerospace Technology Group (HKATG) heeft aangekondigd dat het in juni vanuit China de "Golden Bauhinia No.1" hoge frequentiesatelliet met lage omloopbaan wil lanceren. De geplande lancering is een belangrijke mijlpaal in het "Golden Bauhinia"-project voor ruimteteledetectie van het bedrijf.



Door de snelle ontwikkeling is internationale commerciële ruimtevaart een van de meest dynamische industrieën, na het Internet, AI en 5G. Volgens de US Satellite Industry Association (SIA), bedroeg de omzet in de commerciële ruimtevaart $ 277,4 miljard in 2018 en dit zal naar verwachting groeien met 10 procent per jaar.



De mensheid verschuift van het nodig hebben van een ruimtevaartindustrie, naar afhankelijkheid daarvan. De strategische en commerciële waarde van ruimteinfrastructuur wordt steeds duidelijker. Nu de moderne ruimtevaartindustrie steeds meer vorm krijgt, zullen middelen als satellietbanen en spectrumbases zeer gewild "ruimte-vastgoed" worden.



De strategische waarde van de ruimtevaartindustrie heeft investeringen in commerciële ruimtevaartorganisaties in Europa en de Verenigde Staten aangedreven, en de marktwaarde van de in de VS genoteerde commerciële ruimtevaartondernemingen bereikt nieuwe hoogten.



HKATG is het eerste lid van de Internationale Ruimtevaartfederatie IAF in Hongkong. Dhr. SUN FENGQUAN, Voorzitter van de Raad van Bestuur van HKATG, lichtte toe "De luchtvaartindustrie in de Greater Bay Area genereert tientallen miljarden dollars aan vraag per jaar. De nieuwe ontwikkelingsrichting HKATG is gecentreerd op regionale stadsagglomeraties, en lancering van de "Golden Bauhinia Constellation."



Met behulp van mobiele doelmonitoring, ruimte AI en monitoring van dynamische veranderingen, is het doel van de "Golden Bauhinia Constellation" commerciële toepassing en de ontwikkeling van communicatie, navigatie en teledetectiesystemen met mondiale 24-uurs online tracking en de mogelijkheid om belangrijke gebieden in minder dan 30 minuten nogmaals te bezoeken.



Het "Golden Bauhinia"-project wil in 2020 165 hoge frequentiesatellieten met lage omloopbaan lanceren die de Greater Bay Area van Guangdong, Hong Kong en Macau dekken en 's werelds snelst groeiende stadscentra bedienen. De satelliet die in juni opnieuw wordt gelanceerd is ontworpen, geproduceerd en gepatenteerd door HKATG.



Hong Kong Aerospace Technology Group (HKATG) is opgericht in juli 2019 als het eerste in Hongkong gevestigde ruimtevaartconcern in de industrieketen satelliet-teledetectie, satellietproductie, satellietnavigatie, satellietcommunicatie en grondstations voor ontvangst van satelliet-teledetectie. In 2019 werd HKATG het eerste lid van de Internationale Ruimtevaartfederatie IAF in Hongkong.



