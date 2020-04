Points Technology heeft meerdere miljoenen aan Series A opgehaald bij K2VC

BEIJING, 3 april 2020 /PRNewswire/ - Onlangs kondigde Points Technology, een blockchain- en AI-start-up een Serie A-financiering van meerdere miljoenen Amerikaanse dollars aan. De investering is gedaan door K2 Venture Partners, een toonaangevende risicokapitaalonderneming in China. Points Technology zal het nieuw geïnjecteerde kapitaal gebruiken voor continu productonderzoek en -ontwikkeling en verdere commercialisering.



Points Technology, opgericht in 2017, biedt een hoogwaardig en configureerbaar, op blockchain-gebaseerd vertrouwelijk computerraamwerk aan. Het platform stelt overheden, financiële dienstverleners en internetbedrijven in staat om gezamenlijk machine learning-modellen te ontwikkelen en analyses uit te voeren zonder de oorspronkelijke gegevens aan elkaar door te geven. Ook maakt het platform gebruik van blockchain voor de traceerbaarheid van gegevens en audits. Points Technology is leidinggevend op het gebied van DLT en private AI met productimplementatie bij een aantal grote financiële instellingen. Het bedrijf is ook een kernlid van wereldwijde en nationale commissies voor technische normering. In juli 2019 won Points Technology de "Technology Pioneer Award" van het Wereld Economisch Forum, die eerder werd toegekend aan Google, Wikipedia, Palantir en Ripple in hun begintijd.



Sarah Zhang, oprichter en CEO van Points Technology, wijst erop dat het breken van de datasilo's en het helpen van data-eigenaren om het volledige datapotentieel te bereiken onder het uitgangspunt van de bescherming van dataprivacy een nieuwe uitdaging zal vormen in het tijdperk van de digitale economie. Momenteel helpt Points Technology verschillende gegevenseigenaren om gegevens en modellen te delen zonder onbewerkte gegevens aan elkaar door te geven.



Points Confidential Computing is gebaseerd op Trusted Execution Environment en andere encryptietechnologieën. Door joint computing uit te voeren in de op chips gebaseerde vertrouwde uitvoeringsomgeving, maakt het raamwerk gegevens bruikbaar maar niet zichtbaar voor alle betrokken partijen. Dit verbetert de gegevensprivacy, beveiliging en naleving aanzienlijk. Tegelijkertijd worden de geschiedenis en info over het delen van gegevens gedocumenteerd door blockchain.



Waar het gaat om gebruiksscenario's kunnen grote financiële instellingen de gegevenswaarde maximaliseren zonder originele gegevens bloot te leggen. Dit raamwerk kan meerdere databronnen zowel binnen als buiten de bank beheren in een open banking-scenario. Points Technology helpt grote financiële instellingen bij het opstellen van een alliantie voor gegevenssamenwerking en de integratie van meerdere gegevensbronnen, zoals belastingen, logistiek en meer. Het logboek voor gegevensgebruik kan worden getraceerd en gecontroleerd, terwijl de gegevens en modelbronnen tijdens het hele proces worden beschermd door een coderingsalgoritme en een veilige computeromgeving.



CONTACT: Doris Guo, +86-158-1006-7064