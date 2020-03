OANDA voegt ultramoderne Chasing Returns-functionaliteit toe aan alle platforms

LONDEN, 3 maart 2020 /PRNewswire/ --OANDA [http://oanda.com/], een wereldleider in online transactiediensten voor meervoudig vermogen en valutagegevens en -analyse, heeft zijn partnerschap met het in Dublin gevestigde FinTech-bedrijf Chasing Returns verder versterkt zodat zij klanten over de hele wereld een uitgebreid pakket met mogelijkheden kan bieden dat gebruik maakt van gedragswetenschappelijk onderzoek om handelsprestaties te verbeteren. De overeenkomst bouwt verder op de integratie in 2018 van Chasing Returns technologie voor risicobeheer met het bekroond handelsplatform van OANDA, dat particuliere klanten toegang geeft tot het Trading Performance Management-portaal.



Gebruik makend van de gespecialiseerd kennis van Chasing Returns op het gebied van gedragswetenschappen, biedt het Trading Performance Management-portaal reeds een diepgaand inzicht in individuele handelsgewoonten, waardoor OANDA's klanten onmiddellijk kunnen profiteren van persoonlijke analyses om een beter inzicht te krijgen in hun gedragsvooroordelen, zoals bijvoorbeeld of ze op een bepaalde dag van de week succesvoller zijn dan op een andere dag, of dat ze succesvoller zijn in het verhandelen van een specifiek product.



In het kader van de nieuwe overeenkomst kunnen klanten van OANDA nu ook toegang verkrijgen tot meer geavanceerde Chasing Returns-functionaliteiten binnen het complete platformaanbod van het bedrijf - inclusief de API en de externe platforms, zoals:





-- Gameplan Pro, dat beschikt over verbeterde handelsinzichten die gericht

zijn op het psychologische aspect van de prestaties van de individuele

handelaar

-- Een nieuwe optie voor het opstellen van doelen waarmee handelaren vooraf

gedefinieerde doelen kunnen instellen om hun handelsdoelen te realiseren

-- PlayMaker, waarmee handelaren het risico in realtime kunnen volgen en

waarmee vooraf bepaalde take profit- en stop-loss-niveaus vastgesteld

kunnen worden

-- Met OANDA's optie voor Performance Statements (prestatie-overzichten)

kunnen handelaren een dagelijkse administratie bijhouden en op aanvraag

overzichten downloaden met Chasing Returns prestatiegegevens en

marktinzichten alsmede hun eigen accountgeschiedenis

"OANDA, een FinTech-bedrijf in hart en nieren, is reeds lange tijd toegewijd aan het leveren van toegang tot geavanceerde handelshulpmiddelen die gebruikmaken van geavanceerde technologieën om de klant te helpen succesvoller te zijn. Daarom was het uitbreiden van onze langdurige relatie met Chasing Returns een voor de hand liggende keuze, en de introductie van nieuwe functies en een geavanceerde functionaliteit voor ons OANDA Trading Management-portaal voegt een duidelijke waarde toe voor onze klanten omdat het hen laat zien hoe een beter begrip van inherente individuele handelsvooroordelen kan leiden tot verbeterde discipline en winstgevendheid van de portefeuille," aldus Mohsin Siddiqui, Chief Client Officer bij OANDA.



"We zijn verheugd dat we onze relatie met OANDA hebben uitgebreid, dat we nieuwe manieren verkennen waarop we kunnen samenwerken om hun klanten te helpen succesvol te zijn," aldus Ann Hunt, CEO van Chasing Returns. "Onze hulpmiddelen zijn specifiek ontworpen op basis van de gedragswetenschappen, om diepgaande inzichten te verschaffen op het gebied van individuele handelsstrategieën. Ze zorgen voor een duidelijk overzicht waar een individu het meest - en het minst - succesvol is, waardoor ze een objectiever beeld krijgen, wat wederom zal kunnen bijdragen aan hun succes. We hopen dat dit zal helpen bij het verkrijgen van een concurrentievoordeel in de handelsstrategieën van de OANDA-klant overal ter wereld."



Siddiqui zei verder nog, "We kijken ernaar uit om de fundering van onze samenwerking met Chasing Returns in de komende jaren verder uit te bouwen zodat nog meer inzichtelijke hulpmiddelen op het gebied van risicobeheer voor onze klanten beschikbaar gesteld kunnen worden."



Over OANDA



OANDA werd in 1996 opgericht en was het eerste bedrijf dat gratis wisselkoersgegevens op het internet publiceerde. Vijf jaar later lanceerde het een FX-handelsplatform dat een pionier werd bij de ontwikkeling van webgebaseerde valutahandel. Tegenwoordig levert het bedrijf online transactiediensten voor meervoudig vermogen en valutagegevens en -analyse aan particuliere en zakelijke klanten, hetgeen wijst op een ongeëvenaarde expertise op het gebied van deviezen. Met gereguleerde entiteiten in zes van 's werelds meest actieve financiële markten, blijft OANDA toegewijd aan het transformeren van de valutahandel. Ga voor meer informatie naar oanda.com [http://www.oanda.com/] of volg ons op Twitter [https://twitter.com/OANDA], Facebook [https://www.facebook.com/OANDAfx] of YouTube [http://www.youtube.com/user/oanda].



Over Chasing Returns



Het Ierse FinTech-bedrijf Chasing Returns heeft zijn operationele basis in Dublin. De producten van het bedrijf werden voor het eerst geïntroduceerd in 2016 en worden momenteel in 82 landen ingezet. Neem voor meer informatie contact op met de CEO, Ann Hunt, op ann.hunt@chasingreturns.com [mailto:ann.hunt@chasingreturns.com] of breng een bezoek aan chasingreturns.com. U kunt Chasing Returns volgen op LinkedIn [https://www.linkedin.com/company/5165136/], Twitter [https://twitter.com/Chasing_Returns], Facebook [https://www.facebook.com/chasingreturns/] of YouTube [https://www.youtube.com/channel/UC8d1XuFm7qUj7rhG_N-Y09w].



