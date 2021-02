Hyatt lanceert The Great Relocate, met een vast tarief voor langdurige verblijven

Hyatt-hotels in Europa, het Midden-Oosten en Zuidwest-Azië kunnen nu voor minimaal 29 dagen tegen een vast tarief worden geboekt



LONDEN, 3 februari 2021 /PRNewswire/ -- Na een turbulent jaar van geannuleerde reisplannen, zou 2021 het jaar kunnen zijn waarin 'meer van de wereld zien' van de bucketlist kan worden afgevinkt. Hyatt Hotels [https://www.hyatt.com/] heeft 'The Great Relocate' gelanceerd, een totaalarrangement voor langdurige verblijven om aan de opgekropte wens van consumenten naar reizen en langer verblijf in het buitenland tegemoet te komen.



Het arrangement biedt gasten die op afstand kunnen werken een unieke manier om tijdens hun comfortabele verblijf in een Hyatt-hotel in hun vrije tijd nieuwe delen van de wereld te ontdekken. Het aanbod [https://world.hyatt.com/content/gp/en/offers/work-from-hyatt/the-great-relocate.html] staat open voor World of Hyatt-leden voor een verblijf dat in aanmerking komt om eraan bij te dragen dat het lid de elitestatus bereikt.



Meer dan 80%(1) van de werkgevers geeft aan hun werknemers aan te bieden vaker op afstand te werken nadat vorig jaar veel werknemers in verschillende delen van de wereld en in verschillende tijdzones bewezen hebben dat effectief te kunnen doen. Deze combinatie van een verschuiving in werkpatronen en het opgekropte verlangen van consumenten om na maanden van quarantaines en reisbeperkingen weer op reis te kunnen, betekent dat er een toenemende vraag is naar reizen voor een langer verblijf.



The Great Relocate [https://world.hyatt.com/content/gp/en/offers/work-from-hyatt/the-great-relocate.html] biedt de verandering van omgeving waarnaar de vele thuiswerkers hunkeren en waardoor het werken op afstand, met gebruik van ruime kamers en suites, verfrissende zwembaden, tweemaal per week schoonmaak, privé-werkruimtes, gratis toegang tot de fitnessruimte, snel internet en een IT-conciërge bij de hand, wasservice, ophalen van de luchthaven of het treinstation en 25% korting op dineren ter plaatse*, een verfrissende impuls krijgt. Om de gezondheid en het welzijn van de gasten te garanderen zijn alle verblijven in combinatie met Hyatt's hoogste normen van hygiëne [https://www.hyatt.com/info/global-care-and-cleanliness-commitment] zo ontspannend en ongecompliceerd mogelijk.



"We weten dat consumenten dit jaar een sterke wens hebben om te reizen nadat veel plannen in 2020 zijn uitgesteld", zegt Geneviève Materne, Senior Vice President Commercial Services Europe, Middle East, Southwest Asia. "De pandemie is een belangrijke katalysator geweest voor de toename van de 'werken vanaf elke locatie'-trend en we weten dat hierdoor aanzienlijke verschuivingen in de manier waarop we leven, werken en ontspannen zijn versneld. Daarom hebben we het arrangement The Great Relocate ontwikkeld."



The Great Relocate is perfect voor gasten die hun logeerkamer willen verruilen voor werken aan het zwembad, staande lunches willen verruilen voor lunches in restaurants op het dak en gezellige cafés, zich even willen laten verwennen na een ochtendvergadering, of vóór het avondeten 's middags lekker met hun gezin willen zwemmen.



Geneviève vervolgde: "Dit is het perfecte aanbod voor alle digitale nomaden en voor degenen die vrijheid van werklocatie als een luxe definiëren. Met een tarief dat vergelijkbaar is met de gemiddelde huurprijs voor een locatie in het stadscentrum maken we het betaalbaarder dan ooit om langdurig in een van onze hotels te verblijven. We kijken ernaar uit om gasten te verwelkomen, of ze nu alleen willen komen, met hun partner, hun gezin of zelfs hun huisdier willen meenemen!"



De aanbieding is t/m 31 december 2021 geldig wanneer je vóór 3 december boekt in een Hyatt-hotel in Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Zuidwest-Azië.** Om van het arrangement te profiteren, moeten gasten zich inschrijven [https://world.hyatt.com/content/gp/en/enroll.html] bij World of Hyatt voordat een boeking gedaan kan worden.



Kijk voor meer informatie, het boeken van een verblijf of de algemene voorwaarden op https://world.hyatt.com/content/gp/en/offers/work-from-hyatt/the-great-relocate.html [https://world.hyatt.com/content/gp/en/offers/work-from-hyatt/the-great-relocate.html]



* De aanbieding is onder voorbehoud van tijdsbeperkingen en beschikbaarheid bij deelnemende hotels. Specialiteitenrestaurants, roomservice, alcoholische dranken of locaties van externe leveranciers kunnen van korting uitgesloten zijn.



**Algemene Voorwaarden zijn van toepassing



De term "Hyatt" wordt in dit persbericht gemakshalve gebruikt om te verwijzen naar Hyatt Hotels Corporation en/of een of meer van zijn aangesloten ondernemingen.



Over World of Hyatt



World of Hyatt is het bekroonde loyaliteitsprogramma van Hyatt dat deelnemende locaties van de merken Park Hyatt®, Miraval®, Grand Hyatt®, Alila®, Andaz®, The Unbound Collection by Hyatt®, Destination®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Ziva(TM), Hyatt Zilara(TM), Thompson Hotels®, Hyatt Centric®, Joie de Vivre®, Hyatt House®, Hyatt Place®, UrCove en Hyatt Residence Club® wereldwijd verenigt. Leden die rechtstreeks via Hyatt-kanalen boeken, kunnen profiteren van persoonlijke zorg en toegang tot verschillende voordelen, waaronder eregast, bevestigde suite-upgrades op het moment van boeking, diverse wellness-aanbiedingen, mobiele sleutel en exclusieve tarieven voor leden. Met meer dan 22 miljoen leden biedt World of Hyatt een verscheidenheid aan manieren om punten te verdienen en in te wisselen voor hotelovernachtingen, restaurants en spa- en wellness-arrangementen via het FIND- [http://experiences.worldofhyatt.com/]platform, aanbiedingen via Hyatt's wellness-merken Exhale en Miraval; evenals de voordelen van Hyatt's strategische loyaliteitssamenwerkingen met American Airlines AAdvantage®, Small Luxury Hotels of the World(TM), Lindblad Expeditions en MGM Resorts International. Reizigers kunnen zich gratis inschrijven op world.hyatt.com [https://world.hyatt.com/], de World of Hyatt-app downloaden voor android [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Hyatt.hyt&hl=en_US]- en IOS [https://itunes.apple.com/us/app/hyatt-hotels/id476639005]-apparaten en Hyatt vinden op Facebook [https://www.facebook.com/hyatt/], Instagram [https://www.instagram.com/hyatt] en Twitter [https://twitter.com/Hyatt].



Over Hyatt Hotels Corporation



Hyatt Hotels Corporation, met het hoofdkantoor in Chicago, is een wereld een toonaangevend horecabedrijf met 20 vooraanstaande merken. Vanaf 30 september 2020 bestaat de portefeuille van het bedrijf uit meer dan 950 hotel-, all-inclusive- en wellnessresorts in 67 landen op zes continenten. Het doel van het Bedrijf is om voor mensen te zorgen zodat zij zich op hun best kunnen voelen. Dat vormt de basis voor de bedrijfsbeslissingen en groeistrategie van het Bedrijf en is bedoeld om topwerknemers aan te trekken en te behouden, relaties met gasten op te bouwen en waarde voor de aandeelhouders te creëren. De dochterondernemingen van het bedrijf ontwikkelen, bezitten, leasen, exploiteren, beheren, franchisen, verlenen licenties of verlenen diensten aan hotels, resorts, inclusief onder de merknamen Park Hyatt®, Miraval®, Grand Hyatt®, Alila®, Andaz®, The Unbound Collection by Hyatt®, Destination®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Ziva(TM), Hyatt Zilara(TM), Thompson Hotels®, Hyatt Centric®, Caption by Hyatt, Joie de Vivre®, Hyatt House®, Hyatt Place®, tommie(TM), UrCove, en Hyatt Residence Club®, en beheren het loyaliteitsprogramma World of Hyatt® dat zijn gewaardeerde klanten duidelijke voordelen en exclusieve ervaringen biedt. Kijk voor meer informatie op www.hyatt.com [https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hyatt.com%2F&data=04%7C01%7CCathy.Donald%403monkeyszeno.com%7Cc19fb7d7fb4e4498dd6a08d8bb8cc1ed%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C637465560516857399%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8pNwSkMescnMnUhB2guL9YZckMBUZ4OCQ1l6XOdr2L4%3D&reserved=0].



(1) World Economic Forum Future of Jobs Report 2020



CONTACT: Simone Loretan, Hyatt - Europa, Afrika en het Midden-Oosten en Zuidwest-Azië, +41 44 279 1226, simone.loretan@hyatt.com; 3 Monkeys Zeno, 0207 009 3100, 3MZHyatt@3monkeyszeno.com



Web site: https://www.hyatt.com/