Borstkankerpatiënten in Duitsland hebben nu verzekeringsdekking voor MammaPrint® tests via Techniker Krankenkasse

IRVINE, Californië en AMSTERDAM, 3 januari 2020 /PRNewswire/ -- Agendia Inc., een wereldleider op het gebied van precisie-oncologie voor borstkanker, heeft aangekondigd dat één van de grootste zorgverzekeraars in Duitsland, Techniker Krankenkasse, zich heeft aangesloten bij het selectieve contract van de Duitse organisatie van pathologen (Bundesverband Deutscher Pathologen e.V.). Dit betekent dat Techniker Krankenkasse zal beginnen met het terugbetalen van genexpressietests voor haar borstkankerpatiënten. Het is belangrijk hierbij op te merken dat alleen diagnostische tests met de CE-markering in het contract zijn opgenomen en MammaPrint® voldoet aan dit criterium.



Burkhard Otremba, MD van Onkologische Praxis in Oldenburg bevestigt: "Dit zendt een positieve boodschap; het helpt onze patiënten en ondersteunt ons werk."



Een diagnose van borstkanker betekent vaak dat patiënten worden geconfronteerd met een hoop moeilijke en onbeantwoorde vragen. De missie van Agendia is om deze angst voor patiënten en zorgverleners te helpen verlichten met uitgebreide genomische testen op borstkanker. MammaPrint® maakt gebruik van een door eigendomsrechten beschermd, 70-genexpressieprofiel om patiënten met borstkanker in een vroeg stadium te classificeren als patiënten met een laag of hoog risico op herval. Het is gevalideerd in de prospectieve MINDACT-studie waaraan veel Duitse ziekenhuizen en patiënten deelnamen. BluePrint®, de aanvullende test van Agendia, verschaft kritieke informatie over moleculaire subtypen om de behandelplanning verder te verbeteren. Oncologen en borstchirurgen gebruiken de door MammaPrint® en BluePrint® verstrekte informatie als leidraad voor gepersonaliseerde behandelingsstrategieën voor elke patiënt met een diagnose van borstkanker in een vroeg stadium.



De terugbetaling van MammaPrint® voor alle Duitse borstkankerpatiënten wordt momenteel nog onderzocht. IQWiG (onafhankelijk instituut voor kwaliteit en efficiëntie in gezondheidszorg of Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen) is bezig met een herevaluatie van alle genexpressietests, met inbegrip van MammaPrint, en begin 2020 wordt een update verwacht. Zorgverzekeraars zijn echter al begonnen patiënten toegang te geven tot de test, in de overtuiging dat dit zal leiden tot een aanzienlijke verbetering van de patiëntenzorg.



Over Agendia Agendia is een moleculaire diagnostiekbedrijf dat zich inzet voor het verbeteren van klinische resultaten en de betere uitwerking van de behandeling voor patiënten met borstkanker in een vroeg stadium. Het bedrijf biedt momenteel twee in de handel verkrijgbare genomische profileringtests die worden verwerkt in zijn moderne faciliteit in Irvine, Californië. Ook levert Agendia een sequencing kit van de volgende generatie voor gebruik door lokale laboratoria buiten de Verenigde Staten.



MammaPrint®, de 70-gen hervaltest voor borstkanker, is de eerste door de FDA goedgekeurde test betreffende het risico op herval die wordt geschraagd door intercollegiaal getoetste, prospectieve resultaatgegevens en die is opgenomen in zowel nationale als internationale behandelingsrichtlijnen. BluePrint®, de 80-gen moleculaire subtyperingstest, is een commercieel verkrijgbare test die de onderliggende biologie van een tumor evalueert om te bepalen wat de groei aandrijft. Samen bieden MammaPrint® en BluePrint® een uitgebreid genomisch profiel om artsen te helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen in de pre- en postoperatieve behandelsituaties. Door op bewijs gebaseerde, nieuwe genomische tests te ontwikkelen, streeft Agendia ernaar de evoluerende klinische behoeften van borstkankerpatiënten en hun artsen te ondersteunen.



De test van Agendia kunnen worden besteld op kernbiopsieën of chirurgische monsters en de resultaten worden verstrekt in amper 5-7 dagen om voor beter geïnformeerde pre- en postoperatieve behandelbeslissingen te zorgen. Ga voor meer informatie over Agendia's tests en lopende onderzoeken naar www.agendia.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2681742-1&h=2807693422&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2681742-1%26h%3D200554492%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.agendia.com%252F%26a%3Dwww.agendia.com&a=www.agendia.com]



