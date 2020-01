SDRPY lanceert project om luchthaven van Aden voor de eerste keer in meer dan een eeuw te transformeren in een permanent internationaal knooppunt

ADEN, Jemen, 3 januari 2020 /PRNewswire/ -- Het Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen (SDRPY) heeft vandaag fase I van een project gelanceerd om de internationale luchthaven van Aden te renoveren en vernieuwen. De schop-in-de-grond ceremonie stond onder toezicht van de Jemenitische premier dr. Maeen Abdulmalik Saeed en werd geleid door de Project and Studies Director van SDRPY, ing. Hassan Alattas, met de commandant van de Arabische coalitietroepen in Aden, Brig. Gen. Mujahid Bandar Al-Otaibi en andere aanwezige regeringsfunctionarissen. De luchthaven van Aden zal in het kader van het project volledig worden gemoderniseerd en uitgebreid. Voor het eerst wordt de luchthaven een non-stop hub van wereldklasse voor internationale en binnenlandse vluchten.



https://mma.prnewswire.com/media/1060704/SDRPY___international_airport.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1060704/SDRPY___international_airport.jpg]



"Het leggen van de eerste bouwsteen en de start van strategische projecten voor de internationale luchthaven van Aden zal aanzienlijk bijdragen aan het verhogen van de standaard van de luchthaven en de kwaliteit van de beschikbare dienstverlening voor reizigers en luchtvaartmaatschappijen", zei Captain Saleh Salim bin Nahid, president van de Saoedische Autoriteit voor burgerluchtvaart en meteorologie.



"Onze broeders in het Koninkrijk Saoedi-Arabië hebben altijd een duidelijke invloed gehad op alle aspecten van het leven in ons land, en onze mensen zullen hun bijdrage aan de Saoedische interventie in Jemen, naast onze broeders en vrienden, nooit vergeten", voegde hij eraan toe. "Vandaag lanceren we een nieuwe fase in de ontwikkeling en wederopbouw op verschillende gebieden."



Capt. Bin Nahid merkte ook op dat "de broeders in de SDRPY eerder op verschillende wijzen ondersteuning aan andere luchthavens hebben verleend - in Al-Ghaydah, Seiyun, Socotra en Marib - en we vinden nu een gelegenheid om onze dank te betuigen aan de Bewaarder van de twee Heilige Moskeeën Koning Salman bin Abdulaziz, Supervisor van SDRPY Mohammad bin Saeed Al Jabir en alle medewerkers van het programma voor deze ruimhartige steun, die een tastbare impact zal hebben op de luchtvaartsector. "



Bin Nahid sloot zijn toespraak af door een beroep te doen op internationale luchtvaartmaatschappijen die van en naar de luchthaven in Aden willen vliegen, en benadrukte dat de luchthaven alles in het werk zal stellen om hun activiteiten te faciliteren.



"Het doel van dit project is om er zo snel mogelijk voor te zorgen dat de luchthaven van Aden kan voldoen aan de normen van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO), om Aden rechtstreeks met de landen in de regio te verbinden en de capaciteit van de luchthaven te vergroten, om zo veel grotere aantallen vluchten en passagiers te kunnen verwerken", zei ing. Alattas.



"Dit zal een nieuw tijdperk in de geschiedenis van de luchthaven vertegenwoordigen, omdat deze faciliteit nooit eerder consistent heeft gefunctioneerd volgens internationale normen", voegde hij eraan toe. "Ons doel is om de voordelen van de nieuwe luchtvervoershub voor de Jemenitische bevolking, en de broeders en zusters van Saoedi-Arabië, te maximaliseren."



Het project verloopt in drie fasen. Fase I richt zich op het leveren van elektriciteit, veiligheidsmaatregelen en transport. De externe hoofdpoorten en wegen van het complex zullen worden bestudeerd en opnieuw ontworpen en er worden bussen voor personenvervoer geleverd.



Fase II zal bestaan uit het bouwen en verbinden van cruciale vormen van dienstverlening, waaronder telecommunicatie, navigatie en luchtverkeersleiding. Herstel van de landingsbaan en taxigebieden, gates en tunnels die de gates verbinden met vliegtuigen zal ook worden uitgevoerd.



Fase III zal gericht zijn op de afstemming van luchthavenfaciliteiten en -activiteiten op de ICAO-normen op alle gebieden, waaronder veiligheid, elektriciteitsvoorziening, interne en externe infrastructuur, luchtverkeersleiding en navigatie.



Alattas hoopt dat dit project een belangrijke bijdrage zal leveren aan de ondersteuning van de transportsector in de zusterrepubliek Jemen, als een belangrijke bijdrage aan de economie en een stimulans voor de ontwikkeling van het land. Hij benadrukte dat dit alleen zal worden bereikt door samenwerking met iedereen om de verwachtingen en ambities van het Jemenitische volk te kunnen realiseren.



"We zijn verheugd elkaar te ontmoeten op deze luchthaven in Aden, dit uitzonderlijke gebouw dat meer is dan alleen een economisch object," zei de Director van de luchthaven van Aden, Abdul-Raqeeb Al-Omari. "In het bestuur van de luchthaven zijn we getuige van de oprechte en gedenkwaardige steun van onze broeders bij de terugkeer van de hoofdstad Aden naar haar natuurlijke en baanbrekende plaats. Met de solidariteit van iedereen zullen we het optimisme terugbrengen in ons vaderland, naar de natuurlijke positie die het altijd gehad heeft."



De luchthaven werd in eerste instantie gebruikt door de Royal Air Force (RAF) Khormaksar, een Britse militaire luchtbasis, van 1917 tot 1967. In de jaren 1970 en 1980 was het getuige van periodieke gevechten tijdens perioden van instabiliteit, maar tegen 1996 was het gegroeid tot de tweede luchthaven van Jemen, na Sana'a International, en de hoofdterminal - gebouwd in de jaren 1980 - verwerkte meer dan een miljoen passagiers per jaar. De luchthaven van Aden is zowel de oudste hub voor luchtvervoer in Jemen en momenteel ook de belangrijkste, met het potentieel om aanzienlijke inkomsten en banen te genereren, zowel voor het dichtbevolkte gouvernement Aden als voor Jemen als geheel, naarmate handels- en belastinginkomsten zullen toenemen.



In 2004 had de provincie Aden een bevolking van bijna 590.000 inwoners, toen 3% van de Jemenitische bevolking. In 2011 was de bevolking van de stad Aden alleen al uitgegroeid tot meer dan 700.000 inwoners en in 2014 was het gouvernement - met acht districten - de thuisbasis van bijna twee miljoen mensen.



De uitbraak van het conflict begin 2015 leidde tot de sluiting van de luchthaven van Aden, en sinds juli 2015, toen Saoedische vliegtuigen die hulp en apparatuur leverden na vier maanden de eerste vliegtuigen waren die op de luchthaven landden, is deze faciliteit slechts sporadisch en zeer beperkt gebruikt. De internationale luchthaven van Aden ligt op 6 km van het centrum van Aden en voert momenteel 6 vluchten per week uit tegen zeer hoge kosten. De vluchten zijn op dit moment allemaal regionaal, en geen hiervan is binnenlands. In het kader van het project zullen de luchthavencapaciteit en de geplande hoeveelheid luchtverkeer in 2020 toenemen.



De schop-in-de-grond ceremonie van vandaag markeert dus een historische gelegenheid voor Aden en voor Jemen als geheel, omdat het zowel de heropening van het land voor de buitenwereld inluidt als de toegevoegde nationale en regionale economische waarde die door het project zelf wordt gegenereerd. Het potentieel voor regionale economische ontwikkeling is aanzienlijk: de omgeving van de luchthaven zal profiteren van verbeterde wegen en voorzieningen, en de waarde van de grond in de omgeving zal toenemen als gevolg van de verbeterde luchthaven.



De schop-in-de-grond ceremonie van vandaag op de luchthaven van Aden volgt op een voorlopige behoefteanalyse door SDRPY eind november, bestaande uit een inspectie van de luchthavengebouwen; het baanoppervlak, de verlichting en apparatuur; huidige navigatieapparaten en -systemen; en vertrek- en aankomsthallen.



De lancering van fase I van het project vandaag maakt onderdeel uit van het programma van de SDRPY-delegatie, die het gouvernement Aden bezoekt om de toestand van een breed scala van belangrijke sectoren zoals het onderwijs, de elektriciteit, gezondheidszorg, het transport en de watervoorziening te onderzoeken. Medewerkers van het programma houden ook toezicht op lopende projecten, zoals de rennovatie van het ziekenhuis van Aden en de bouw van het nieuwe cardiologiecentrum, gefinancierd door het Saudi Fund for Development en uitgevoerd onder toezicht van SDRPY.



De SDRPY-delegatie heeft ook ambtenaren van het openbaar onderwijs in Aden ontmoet om te bespreken hoe de uitdagingen waarmee de sector wordt geconfronteerd het beste kunnen worden aangepakt. Er is voorgesteld om lerarenopleidingen en verschillende nieuwe scholen op te zetten, samen met herstel van bestaande onderwijscentra. De delegatie heeft ook een ontmoeting gehad met ambtenaren van het Cleaning and Improvement Fund om een dringende vraag naar afvalverwerking te beoordelen, samen met een versterking van de samenwerking tussen leden van de gemeenschap aan de staat van schoolgebouwen, parken en openbare wegen.



https://mma.prnewswire.com/media/1060705/SDRPY_signage.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1060705/SDRPY_signage.jpg]



https://mma.prnewswire.com/media/1060706/SDRPY_bus.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1060706/SDRPY_bus.jpg]



