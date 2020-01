Mindtree erkend als innovator in intelligente automatiseringsdiensten door Avasant

- Rapport benadrukt Mindtree's automatiseringsecosysteem en innovatie-expertise



WARREN, New Jersey en BANGALORE, India, 3 januari 2020 /PRNewswire/ -- Mindtree [http://www.mindtree.com/], een mondiaal bedrijf op het gebied van technologiediensten en digitale transformatie, is erkend als 'Innovator' in Avasant's rapport Intelligent Automation Services RadarView(TM) 2019. Het rapport wijst digitale leiders aan die innovatie en volwassenheid laten zien in hun aanbod aan intelligente automatisering, zoals robotprocesautomatisering (RPA), machine learning (ML), kunstmatige intelligentie (AI) en chatbots.



Het rapport noemt Mindtree's strategisch partner automatiseringsecosysteem, investeringen in collaboratieve digitale innovatiecentra en het vermogen traditionele zakelijke processen opnieuw uit te vinden.



Het rapport erkent ook Mindtree's volwassenheid in de praktijk en haar wereldwijde automatiseringsinitiatieven in verschillende sectoren, waaronder:





-- Haar mondiale digitale innovatiecentra in Bangalore, New Jersey en

Silicon Valley ter bevordering van de samenwerking met klanten, de

ontwikkeling van prototypes en de snellere beproeving van solutions

-- Integratie van AI/ML en RPA in haar gepatenteerde platforms, zoals

ATLAS(TM) en CAPE(TM) voor automatisering, voorspellingen en

correctievaardigheden

-- Partnerschappen met Stanford University, het Indiase

Wetenschapsinstituut en IIT Madras voor ondersteuning van en focus op

automatiseringsonderzoek van de volgende generatie, AI, analytici,

ongestructureerde data en slimme robots

"Mindtree heeft gecoördineerde investeringen gedaan om ons automatiseringsvermogen te verbeteren door middel van strategische partnerschappen, onderzoek en innovatiehubs. Dit stelt ons in staat een integrale rol te spelen in de ontwikkeling en de inzet van solutions van de toekomst voor onze klanten," aldus Manas Chakraborty, Global Head van Enterprise Service Lines bij Mindtree. "Het is geweldig dat Avasant onze diepgewortelde digitale cultuur en automatiseringsexpertise voor het succesvol in de praktijk brengen van ideeën en het helpen van klanten bij het opnieuw uitvinden van zakelijke transformatie erkent."



"Nu de sector voor intelligente automatisering de transitie maakt van eenvoudige RPA-implementaties naar complexe procesautomatisering, beweegt Mindtree's automatiseringsstrategie mee met de routekaart van de sector ", aldus Swapnil Bhatnagar, Onderzoeksdirecteur bij Avasant. "Het bedrijf biedt automatisering als een integraal onderdeel van haar projectoplevering met behulp van RPA, AI en analytici en ontwikkelt sectorspecifieke solutions verder door met gebruikmaking van haar robuuste partnerecosysteem. Deze benadering van projectoplevering, in combinatie met doorlopende investeringen in cognitieve technologieën door haar businessunit automatisering heeft Mindtree tot Innovator gemaakt in Avasant's Intelligent Automation Services RadarView over 2019."



Dit is Avasant's tweede jaarlijkse rapport over intelligente automatiseringsdiensten, gericht op de verandering naar digitale services die zakelijke transformatie mogelijk maken. Avasant's RadarView(TM) is een onafhankelijke beoordeling en geeft de werkelijke vaardigheden van dienstverleners weer, met de bedoeling deze te beoordelen als langetermijnpartners voor de digitale groei van bedrijven wereldwijd.



Lees het volledige Intelligent Automation Services RadarView(TM) rapport over 2019 hier [https://avasant.com/intelligent-automation-2019-2020-mindtree/].



Over Mindtree



Mindtree (NSE: MINDTREE) is een mondiaal technologie consultancy- en dienstenbedrijf, dat bedrijven helpt om schaal en flexibiliteit bij elkaar te brengen voor het behalen van concurrentievoordeel. 'Born digital' in 1999 en nu een bedrijf van de Larsen & Toubro Group, past Mindtree haar diepe domeinkennis toe in meer dan 350 zakelijke klantcontracten voor het afbreken van silo's, het verduidelijken van digitale complexiteit en het sneller naar de markt brengen van nieuwe initiatieven. Wij stellen IT in staat te bewegen op zakelijke snelheid en maken daarbij gebruik van opkomende technologieën en de efficiënties van Continuous Delivery voor het aansporen van bedrijfsinnovatie. We zijn actief in 18 landen en meer dan 40 vestigingen over de hele wereld en worden consequent aangemerkt als een van de beste werkgevers, dagelijks belichaamd door onze winnende cultuur die bestaat uit 21.000 ondernemende, samenwerkende en toegewijde 'Mindtree Minds'.



