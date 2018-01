UnionPay-transactievolume heeft nieuwe recordhoogte bereikt rond eindejaarsfeestdagen 2017-2018

SHANGHAI, 3 januari 2018 /PRNewswire/ -- Op 2 januari heeft UnionPay zijn transactiegegevens bekendgemaakt uit de oud en nieuw-periode. Tijdens de oud en nieuw-periode van 30 december 2017 t/m 1 januari 2018, heeft UnionPay een nieuwe recordhoogte bereikt met een totaal transactievolume van 700,8 miljard yuan. Dit is een toename van 36,8% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (31 dec 2016 t/m 2 januari 2017). Het aantal transacties en het transactievolume van de UnionPay QR-code, gestimuleerd door de introductie van de gemeenschappelijke APP van de Chinese banksector, groeiden respectievelijk 11,6 en 19,8 keer in vergelijking met de afgelopen feestdagen rond het Drakenbootfeest (van 28 t/m 30 mei 2017).



Consumentenbesteding bestaat nog altijd voor het overgrote deel uit winkelen en neemt met 41,9% per jaar toe dankzij eindejaarsaanbiedingen van veel winkeliers. 83% van de totale uitgaven was bij supermarkten, aanbieders van algemene handelswaar en aanbieders van huishoudelijke apparaten. Het transactievolume van UnionPay-kaarten aan eten en drinken in China nam deze eindejaarsperiode met 70% toe ten opzichte van het voorgaande jaar.



Transport is een andere grote uitgavepost omdat veel mensen tijdens de feestdagen reizen. Het transactievolume voor openbaar vervoer, luchtvaart, trein en vervoer over de snelweg is ten opzichte van het voorgaande jaar toegenomen met 43,6%. Uitgave aan brandstof nam toe met 48,1% in vergelijking met dezelfde periode van het voorgaande jaar, omdat meer mensen zelf met een auto op pad gingen.



Het moet worden opgemerkt dat de introductie van de gezamenlijke APP van de Chinese banksector, Mobile QuickPass, alsook de eindejaarsaanbiedingen die door UnionPay werden aangeboden, het gebruik van mobiele betaalopties van UnionPay een boost hebben gegeven, inclusief de UnionPay QR-code en de contactloze UnionPay QuickPass. Het aantal transacties en het transactievolume van mobiele UnionPay betalingen zijn respectievelijk 3,5 keer en 2,5 keer groter geworden in vergelijking met de periode van het afgelopen Drakenbootfeest.



Daarnaast zijn Chinese toeristen inmiddels gewend geraakt aan betalen met UnionPay-kaarten wanneer ze naar het buitenland reizen. Tijdens de vakantie gebruikten toeristen de UnionPay-kaarten op meer bestemmingen. Opkomende toeristische bestemmingen zoals India, Sri Lanka, Cambodia, Rusland, Kazachstan en Tsjechië worden de 'nieuwe favorieten' onder de Chinese toeristen en het transactievolume van UnionPay-kaarten is aanzienlijk toegenomen bij horeca, accommodatie, entertainment, toeristische bezienswaardigheden en reisbureaus.



Het transactievolume profiteerde van de toenemende acceptatie van de UnionPay Mobile QuickPass buiten China, en het volume van mobiele UnionPay-betalingen bij handelaren in Hongkong, Macau, Singapore, Australië en Maleisië nam aanzienlijk toe.



