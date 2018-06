Vera Bergkamp (D66) opent tentoonstelling Vrouwen en Cannabis

We are Mary Jane: Women of Cannabis

8 juni tot 23 september 2018

Hash Marihuana & Hemp Museum, Oudezijds Achterburgwal 130, Amsterdam



Deze zomer presenteert het Hash Marihuana & Hemp Museum in Amsterdam “We are Mary Jane: Women of Cannabis” - een tentoonstelling over de rol van vrouwen in de cannabiswereld. De tentoonstelling wordt op 7 juni 2018 geopend door Vera Bergkamp, tweede kamerlid voor D66 en de drijvende kracht achter de veelbesproken ‘Wietwet’. Het Museum vestigt met “We are Mary Jane” de aandacht op de nog vaak onopgemerkte vrouwelijke bijdrage aan de geschiedenis van 's werelds meest veelzijdige plant, van de prehistorie tot aan de dag van vandaag.



In de afgelopen jaren is de legale cannabisindustrie in Amerika uitgegroeid tot een miljardenindustrie. In 2021 gaan er naar verwachting tientallen miljarden in om. Volgens een onderzoek uit 2017 is het aantal vrouwen in managementposities in de opkomende legale cannabisindustrie significant hoger dan in alle andere bedrijfstakken. Met de verdere professionalisering van de branche zal dit percentage alleen maar toenemen. De vraag is daarom: zullen vrouwen de cannabisindustrie naar een nieuw tijdperk leiden?



Een nieuw imago voor wiet



De cannabisindustrie is van oudsher een mannenwereld, met producten die veelal zijn ontwikkeld en gemaakt met het oog op een mannelijke consument. Tegenwoordig zijn er vrouwen met verschillende achtergronden die de genderkloof dichten en daarbij de branche een nieuw gezicht geven. Cannabis biedt daartoe veel mogelijkheden: van recreatief tot medicinaal, van duurzaamheid tot menselijke gezondheid en welzijn, van legaal en financieel tot marketing.



”Ik wil dat iedere vrouw weet dat er in deze branche een plek voor haar is, en er geen beter moment zal komen om deze te vinden” - Jane West, oprichter van Women Grow in 2017.



Een eerbetoon aan vrouwelijke pioniers



De tentoonstelling besteedt aandacht aan medische marihuanaproducten voor vrouwen van Whoopi and Maya, een bedrijf dat mede is opgericht door Whoopi Goldberg. Vroeger werd een groot deel van de teelt en het verwerken van industriële hennep gedaan door vrouwen, zoals te zien is op een aquarel van de beroemde schilder Piet Mondriaan. De oude Chinezen vereerden een hennepgodin met de naam Ma Gu (hennepmaagd). Meer recent richtte Mila Jansen in de jaren zestig een voorloper van de coffeeshops in Amsterdam op. In samenwerking met fotografe Maria Cavali is een bijzondere serie portretten van vrouwelijke cannabis rokers gemaakt als ode aan de diversiteit van de Amsterdamse cannabiscultuur.



“We are Mary Jane” belicht bijzondere vrouwen die de moderne cannabiswereld vormgaven, en laat zien hoe vrouwen tegenwoordig de branche naar ongekende hoogtes brengen.



Hash Marihuana & Hemp Museum



Het Hash Marihuana & Hemp Museum in Amsterdam bestaat sinds 1985 en ontvangt jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers. De collectie van meer dan 12.000 voorwerpen rondom alle kanten van de cannabisplant is te zien in twee vestigingen: een grachtenpand in hartje Amsterdam en een stadspaleis in de kenmerkende Modernisme stijl in Barcelona.



Foto credits: Foto Mila Jansen, 2018, door Thomas Kessens. Foto Sisters of the Valley, 2018, door Jamie Riley.