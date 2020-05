Walstroom Waddenzee heeft wind in de zeilen

Eind van dit jaar zijn er in havens rondom de Waddenzee meer dan 400 schone stekkers waar de schepen Walstroom kunnen gebruiken. Waddenhavens Den Oever en Port of Den Helder maken al enkele jaren gebruik van Walstroom. Nu gaan ook de havens van Terschelling en Lauwersoog gebruikmaken van Walstroom van Involtum. Daarnaast gaat Port of Den Helder het aantal kasten flink uitbreiden. Walstroom leidt tot minder uitstoot en dus minder neerslag van stikstof. Walstroom is daarom een van de speerpunten in het stikstofbeleid van het kabinet zoals aangekondigd in april van dit jaar.



Walstroom-ontwikkelingen



In Terschelling komen veel schepen van de zogenaamde bruine vloot. De bruine vloot bestaat uit meer dan 500 klassieke schepen, waarmee in het verleden vracht werd vervoerd. Met deze schepen kunnen tegenwoordig vaarvakanties gemaakt worden variërend van één dag tot meer dan vier weken. De term verwijst naar de oorspronkelijke kleur van de zeilen op deze schepen. De kleur ontstond door het tanen van de zeilen met cachou.



In Den Oever, Lauwersoog en Den Helder wordt Walstroom meer gebruikt door de coasters. Niet alleen in havens rond de Waddenzee is Walstroom bezig met een opmars. Walstroom is recentelijk op veel meer locaties in gebruik genomen zoals in de havens van Deventer, Harderwijk, Zwolle en ook door diverse havens in Duitsland en Frankrijk.



Succesvolle milieubesparing Scheveningen



In de zeehaven van Scheveningen waar Walstroom al vele jaren succesvol door de visserijvloot en Rijkswaterstaat wordt gebruikt, is de milieubesparing aanzienlijk. Na een aantal jaren kan de jaarlijkse milieubesparing in Scheveningen worden vastgesteld op:



CO2: 1.550.700 kgs



Stikstof (NOx): 8.640 kgs



Fijnstof (PM): minimaal 1.000 kgs



Dit komt overeen met een bos met 71.656 bomen.



Transparant afrekenen



Alle Walstroom-aansluitingen zijn te bedienen met een slimme Walstroom-app van Involtum waardoor real-time de afname kan worden bijgehouden en er nauwkeurig kan worden afgerekend. De schippers zien vooraf wat de kosten per kWh zijn, net zoals voorheen aan de pomp waar men de stookolie en diesel tankte.



Naast Walstroom ook watervoorzieningen



In Den Oever en Terschelling maakt men van de gelegenheid gebruik om naast Walstroom ook slimme walwateraansluitingen aan te bieden. Net zoals met Walstroom kan men met de app de waterkraan aanzetten en betaalt men per liter afgenomen water.