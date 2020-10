Samsung opvouwbare smartphone met uitschuifbaar toetsenbord

Samsung krijgt design patent toegewezen voor een opvouwbare smartphone met een dubbele vouwlijn én een geïntegreerd uitschuifbaar toetsenbord.



Samsung Nederland heeft inmiddels verschillende opvouwbare smartphones uitgebracht, zo werden dit jaar zowel de Galaxy Z Flip als de Galaxy Z Fold 2 gelanceerd. Eerstgenoemde model is een compacte klaptelefoon met een horizontale vouwlijn. Laatstgenoemde heeft een verticale vouwlijn en vouwt uit tot een volwaardige tablet. Op de achtergrond lijkt Samsung zich alweer bezig te houden met geheel nieuwe vouwbare modellen.



Online Magazine LetsGoDigital rapporteert op haar website dat Samsung een design patent toegewezen heeft gekregen voor een opvouwbare smartphone dat tweemaal gevouwen kan worden. Hierdoor is het toestel in gesloten stand bijzonder slank, terwijl gebruikers in uitgevouwen stand over een extra groot displayoppervlak beschikken. Om de productiviteit en het gebruikersgemak verder te verhogen wil Samsung dit model ook voorzien van een uitschuifbaar toetsenbord.



Om het gepatenteerde design van Samsung beter te visualiseren heeft LetsGoDigital in samenwerking met industrieeldesigner Sarang Sheth een reeks 3D product renders gemaakt. Sarang is hoofdredacteur bij Yanko Design, een gerespecteerd online magazine over moderne, industriële designs. Op de digitaal vormgegeven productbeelden is uitstekend te zien hoe veelzijdig deze vouwtelefoon is.



Meer weten over deze bijzonder vormgegeven Samsung smartphone? Bezoek de website van LetsGoDigital voor de volledige publicatie over deze geavanceerde Samsung Galaxy Z-Fold achtige smartphone.