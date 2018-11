Keuzegids Universiteiten 2019: OU in top 3 Nederlandse Universiteiten

Een top 3-notering in de lijst van beste Nederlandse universiteiten, drie van de zeven bacheloropleidingen de beste van Nederland en één bachelor het predicaat ‘topopleiding 2019’, vanwege de zeer hoge score. Bovendien staan twee bacheloropleidingen op de tweede plaats in hun studierichtingen. Dat zijn de waarderingen voor de Open Universiteit in de Keuzegids Universiteiten 2019 die 15 november 2019 is verschenen en waarin de kwaliteit van alle wo-bacheloropleidingen wordt vergeleken.



Toonaangevend online onderwijs



Rector magnificus van de Open Universiteit, prof. mr. Anja Oskamp: ‘Ook tijdens onze zoektocht naar de beste manier om online onderwijs te geven, blijven onze scores hoog. Ze laten wel zien dat er nog verbetering mogelijk is. Daar werken we hard aan. Zonder duidelijke grote voorbeelden voor deze vorm van onderwijs, willen wij zelf de norm stellen en toonaangevend zijn, en ons onderwijs blijven verbeteren.‘



Mooie noteringen in de ranglijsten



Topopleiding (vanaf 76 punten) is de bacheloropleiding Bedrijfskunde (76). Deze topopleiding behoort, volgens de definitie in de keuzegids, tot de top van het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs. De drie nummer één-noteringen in de ranglijsten van hun studies zijn voor de bachelors Psychologie, Bedrijfskunde en Informatiekunde. De tweede plaats in de ranglijsten van hun studierichtingen is voor de bachelors Informatica en Milieu-natuurwetenschappen. Vooral de inhoud van het programma, docenten, studeerbaarheid, toetsing en wetenschappelijke vorming worden bij deze bacheloropleidingen positief gewaardeerd. En in de ranglijst van beste universiteiten van Nederland staat de Open Universiteit op de derde plaats, na Wageningen Universiteit en Universiteit Twente.



Student- en expertoordelen



De Keuzegids Universiteiten 2019 biedt ranglijsten die onder meer op de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2018 zijn gebaseerd. Naast studentoordelen zijn in de keuzegids ook expertoordelen meegenomen uit de visitatierapporten, opgesteld voor de accreditatie van opleidingen. De Keuzegids Universiteiten wordt uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) en is een onafhankelijke uitgave waarin alle geaccrediteerde bacheloropleidingen van universiteiten per vakgebied met elkaar worden vergeleken. Meer informatie staat op de website www.keuzegids.nl.