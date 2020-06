Uitnodiging pers Modelproeven vervolgonderzoek containerverlies Wadden

Uitnodiging: Vrijdag 26 juni 14:00 – 16:00 uur, Haagsteeg 2, Wageningen



In de nacht van 1 op 2 januari 2019 verliest het grote containerschip MSC Zoe in de zuidelijke vaarroute boven Terschelling 345 containers. Dat leidt tot grote vervuiling van de zee en Waddeneilanden. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) vroeg daarom aan de toegepast onderzoek organisaties Deltares en MARIN mee te werken aan een onderzoek. Daarbij stonden twee vragen centraal: waardoor kan containerverlies boven de Wadden ontstaan en hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen? Donderdag 25 juni presenteert de OVV op basis hiervan haar rapport en conclusies. Volgende week rondt MARIN het vervolgonderzoek voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat af, waarbij in de unieke MARIN-testfaciliteiten ook naar kleinere schepen dan de MSC Zoe in stormcondities boven de Wadden wordt gekeken.



MARIN nodigt de media uit bij die modelproeven aanwezig te zijn.



De onderzoekers van MARIN en Deltares zullen de twee onderzoeken toelichten:



1. Het onderzoek in samenwerking met de OVV naar aanleiding van het incident met de MSC Zoe in januari 2019 boven de Wadden.



2. Het lopende vervolgonderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar kleinere typen schepen op diezelfde vaarroute boven de Waddeneilanden.



Programma



Media is welkom vanaf 13:30 uur. Tussen 14:00 en 15:00 uur lichten de onderzoekers van MARIN en Deltares hun onderzoeken toe. Tussen 15:00 en 16:00 uur is er een demonstratie van twee proeven: 1) Een schip vergelijkbaar met de MSC Zoe in de golfomstandigheden van januari 2019. En 2) een vergelijkbare proef met een kleiner containerschip, zoals de OOCL Rauma, die op 11 februari 2020 zeven containers verloor. Uiteraard is er alle ruimte om vragen te stellen.



Na het persevent publiceert MARIN een persbericht met de gepresenteerde informatie, inclusief een video met de belangrijkste resultaten. Deze videobeelden zijn ook voor u beschikbaar.



De bijgesloten fragmenten uit die video zijn onder embargo tot vrijdag 26 juni 16:00 uur.