Wie wint de Gouden Venus van Milo? De kanshebbers zijn bekend

Bekende en onbekende Nederlanders genomineerd in verkiezing tot meest inspirerende Nederlander met een beperking



Eindhoven, 25 juni 2018 – In Eindhoven is de lijst van genomineerden bekendgemaakt van de derde editie van de Gouden Venus van Milo, de onderscheiding voor de beste meest inspirerende Nederlander met een beperking. De winnaar ontvangt 10.000 euro om te besteden aan een goed doel.



De lijst van 100 inspirerende mensen met een beperking is tot stand gekomen door een oproep om hiervoor kandidaten aan te melden. Naast bekende Nederlanders als paralympisch kampioen Bibian Mentel (vanwege haar inspirerende sportprestaties) en radiopresentator Matijn Nijhuis (vanwege zijn inzet om meer mensen met een handicap in de media te laten verschijnen), staan minder bekende mensen op de lijst die ook bezig zijn om de samenleving mooier te maken.



Via goudenvenusvanmilo.nl is per persoon terug te lezen waarom hij of zij genomineerd is en kan er op hen worden gestemd. Op de Facebookpagina van het DELA goededoelenfonds is actuele informatie over de actie en de genomineerden te lezen.



Erkenning waardevolle rol



Marc de Hond, ambassadeur van het DELA goededoelenfonds, vertelt waarom het fonds deze onderscheiding in het leven heeft geroepen: ‘Ik weet zeker dat er in Nederland duizenden mensen met een handicap zijn die ontzettend goede dingen doen voor een ander en daarnaast ook een geweldig voorbeeld zijn. De erkenning daarvoor begint te groeien. Met de Gouden Venus van Milo willen we deze mensen nog eens extra in het zonnetje zetten.’



Naast De Gouden Venus van Milo ontvangt de winnaar van het DELA goededoelenfonds 10.000 euro, te besteden aan een goed doel waar hij/zij persoonlijk bij betrokken is.



Nummer twee en drie op de lijst ontvangen de zilveren en bronzen Venus van Milo met daaraan een bedrag gekoppeld van respectievelijk 5.000 euro en 2.500 euro.



Derde keer



Dit jaar organiseert het DELA goededoelenfonds voor de derde keer de verkiezing van de Gouden Venus van Milo. Vanaf 25 juni tot en met 9 september kan iedereen zijn of haar stem uitbrengen via www.goudenvenusvanmilo.nl. Op 23 september zal Edzo Doeve, algemeen directeur van coöperatie DELA, in Utrecht de winnaar en de top 10 bekendmaken. Voorgaande winnaars waren Birşen Basar (2017, vanwege inzet voor bespreekbaar maken van autisme) en Roos Prommenschenkel (2016, vanwege inzet voor toegankelijker openbaar vervoer).



DELA goededoelenfonds



Met het thema ‘Onbeperkt!’ nodigt het DELA goededoelenfonds mensen met een beperking uit om, als vrijwilliger, iets goeds te doen voor een ander. Samen met leden en medewerkers van coöperatie DELA. Door iets goeds te doen voor een ander geven we het leven meer betekenis. Het is de bedoeling dat mensen met een beperking het project uitvoeren.



Bij coöperatie DELA geloven we in een waardig afscheid voor iedereen, maar we geloven vooral dat we er zijn voor elkaar. We willen dat iedereen ervaart dat hij meedoet en ertoe doet. Want we zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig.