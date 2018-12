Orange Capital Partners koopt portefeuille van 450 woningen

Orange Capital Partners (“OCP”), heeft een portefeuille van ca. 450 woningen gekocht van Rubens Capital Partners. De verkoopprijs van de portefeuille is c €90mn. De portefeuille heeft een sterke concentratie in de Randstad waarbij c.40% van de huur uit Amsterdam komt.



Victor van Bommel, CEO van Orange Capital Partners: “Wij zijn bijzonder verheugd met de acquisitie van deze portefeuille. Het sluit aan bij onze doelstelling om een hoogwaardige portefeuille woningen op te bouwen in de Randstad in samenwerking met onze Institutionele partners”.



Orange Capital Partners - Orange Capital Partners (“OCP”) is een investeringsmaatschappij uit Amsterdam opgericht in 2014. Het totaal beheert vermogen is ruim €1 mrd, en verdeeld over verscheidenen partnerships met Institutionele beleggers en family offices. Een belangrijk investeringsthema is de sterke trend naar urbanisatie. Daaruit voortvloeiend heeft OCP twee strategieën; zijnde woningen- en convenience retail (=wijkwinkelcentra) in stedelijke gebieden. De totale portefeuille aan woningen is ruim 3,000 units, waarvan meer dan 90% in de belangrijkste steden van de Randstad, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De convenience retail portefeuille bestaat uit ca. 40 wijkwinkelcentra op sterke locaties in binnen stedelijke gebieden. OCP heeft momenteel 25 werknemers in dienst en de onderneming is een partnership geleid door Victor van Bommel (CEO) en Hedde Reitsma (CIO).



Meer informatie over Orange Capital Partners kunt u vinden op onze website: www.orangecapitalpartners.nl



Dit materiaal mag niet worden verspreid in enig rechtsgebied waarin het illegaal is om dat te doen. De informatie in dit document vormt geen aanbod tot verkoop, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om effecten te kopen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.