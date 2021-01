Lichte waardedaling vastgoed Arcona Property Fund N.V. over 2020

Arcona Property Fund N.V. heeft de jaarlijkse hertaxatie van de vastgoedportefeuille in de vijf landen waar het fonds actief is afgerond. De waarde van de 24 objecten is door onafhankelijke taxateurs per 31 december 2020 vastgesteld op EUR 89,78 miljoen, een daling van 2,1% ten opzichte van de waarde van de vergelijkbare portefeuille eind 2019. De bezettingsgraad van de portefeuille steeg van 84,3% eind 2019 tot 85,6% eind november 2020. De loan-to-value op basis van de nieuwe taxatiewaarden, verbeterde in 2020 van 50,0% naar 47,1% per 31 december. De NNNAV per aandeel bedroeg per einde jaar EUR 12,31.



De waarde van de vier Tsjechische vastgoedobjecten steeg in Tsjechische Kronen met 0,7%. De zes Slowaakse objecten stegen met 2,0% in waarde. De waarde van de Poolse vastgoedportefeuille is met 5,3% gedaald. De waarde van de twee ontwikkelingsgronden in de Oekraïne daalde in USD met 11,4% en het enige project in Bulgarije daalde met 6,5% in waarde.



Guy Barker, managing director Arcona Capital Fund Management B.V.: “De lichte waardedaling van de vastgoedportefeuille is mede te danken aan de gekozen strategie bij aanvang van de COVID-19 pandemie. Deze strategie was gericht op het creëren van waardebehoud op de lange termijn en het stabiel houden van de bezettingsgraad door in overleg te treden met huurders die door de lockdowns geraakt werden. Het behouden van een goede bezettingsgraad is belangrijk geweest voor het realiseren van waardebehoud. Daarnaast is Arcona Property Fund N.V. minder geraakt door een gespreide huurdersbasis en een beperkte exposure richting detailhandel (winkels) en de hospitality sector.”



De externe waardering van de portefeuille werd uitgevoerd in overeenstemming met artikel 4: 52a van de Wet op het financieel toezicht.