UnitedConsumers maakt premies zorgverzekering 2019 bekend

UnitedConsumers maakt vandaag de premies van de zorgverzekering 2019 bekend. Dankzij de 10 procent korting betalen deelnemers volgend jaar € 108,85 aan premie per maand. Het UnitedConsumers ZorgCollectief bestaat sinds 2006 en telt inmiddels ruim een kwart miljoen verzekerden.



Omdat de zorgkosten stijgen, gaan ook de premies omhoog. Dit geldt voor alle zorgverzekeraars en dus ook voor VGZ. Met de 10 procent korting bij UnitedConsumers zijn de deelnemers verzekerd van de beste zorg tegen een lage prijs. Naast de prijsstijging zijn er ook veranderingen in het basispakket doorgevoerd.



10 % korting op alle basisverzekeringen



De korting van de naturapolis bedraagt dit jaar € 12,10 per maand. Onze deelnemers betalen per maand uiteindelijk € 108,85 aan premie voor hun zorgverzekering. Zo bespaar je als consumenten in totaal € 145,20 per jaar. Een stijging van 4,13 procent in vergelijking met het kortingsbedrag in 2018.



Ook op de restitutieverzekering van VGZ geeft UnitedConsumers 10 procent korting. Deelnemers ontvangen € 12,70 aan korting per maand. De premie voor deze verzekering komt daardoor uit op € 114,25 per maand. Het totale kortingsbedrag ligt op € 152,40 per jaar. Van de deelnemers van UnitedConsumers kiest echter 9 van de 10 verzekerden voor een naturaverzekering.



Besparen via UnitedConsumers



Door efficiënte administratie en collectieve inkoop bij VGZ biedt UnitedConsumers al 13 jaar hoge korting op de basisverzekering van VGZ. De premie van UnitedConsumers is door de 10% korting te vergelijken met de budgetpolissen van andere verzekeraars. Zo ontvangt de consument de beste dekking tegen een scherp tarief.