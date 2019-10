Onderzoek Ӧtzi, de mysterieuze ijsmummie in het Museon

Op 6 oktober a.s. opent de tentoonstelling ‘ötzi the Iceman, onderzoek de mysterieuze ijsmummie’ in het Museon in Den Haag.



Ötzi



Het is ruim 25 jaar geleden dat de ijsmummie ötzi werd gevonden aan de rand van een gletsjer op 3210 meter hoogte in de ötztaler Alpen op de grens van Oostenrijk en Italië. Er is in de afgelopen twintig jaar veel onderzoek gedaan naar de ijsmummie. Al de uitkomsten uit de verschillende onderzoeken geven ons een kijkje in de geschiedenis van de meer dan 5000 jaar oude mummie.



In deze interactieve tentoonstelling word je als bezoeker meegenomen in het verhaal achter de ijsmummie. Het is een spannende cold case rondom een millennia oud mysterie. De tentoonstelling is te zien tot en met 6 september 2020.



Op onderzoek naar de ijsmummie



In de tentoonstelling kan iedereen, jong en oud, aan de slag als forensisch onderzoeker. Trek je labjas aan, neem je sporendossier mee en gaan mee op onderzoek! Waar is het lichaam gevonden? Welke voorwerpen zijn er bij het lichaam gevonden? Welke sporen zijn er op, in en om het lichaam gevonden? Allemaal zaken die moeten worden onderzocht en opgelost. Ga aan de slag met vingerafdrukken, schoenafdrukken, Uv-licht, microscopen, onderzoek naar DNA en probeer het mysterie van ötzi te ontrafelen. Wanneer leefde hij en hoe oud is ötzi geworden? Kun je achterhalen hoe hij er vroeger heeft uitgezien en wat betekenen de tatoeages op zijn lichaam? Na het onderzoek sta je oog in oog met ötzi, kom je erachter wie hij was, hoe hij geleefd heeft en merk je dat hij veel op de huidige mens lijkt.



Activiteiten



Samenwerking



ötzi the iceman, onderzoek de mysterieuze ijsmummie is tot stand gekomen in samenwerking met Museon, Museumspartner GmbH, Continium, Jan Heijnen, Ilse van Marrewijk en de Gemeente Den Haag.



Vrienden



