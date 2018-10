IFAW met Sonic Sea winnaar op het Rotterdam Wildlife Filmfestival

Den Haag, 27 oktober 2018 - Het IFAW (International Fund for Animal Welfare - www.ifaw.org) wint vandaag de Flamingo Award in de categorie onderwater voor de documentaire Sonic Sea. Het IFAW vraagt met Sonic Sea, samen met partnerorganisaties, aandacht voor het enorme onderwaterlawaai waar walvissen en andere zeedieren ernstig door worden bedreigd. In 2016 werkte Jean-Michel Cousteau mee aan de Emmy award winnende documentaire Sonic Sea. Zijn vader Jacques-Yves Cousteau maakte in 1956 zijn beroemde onderwater-documentaire The silent world. Olie- en gaswinning op zee, scheepvaart, oefeningen door de marine met sonar, explosies van oude bommen en het bouwen van windmolenparken maken zoveel lawaai dat zeedieren er ernstig door worden bedreigd. Sabine Zwiers (Senior Campaigner) reageert: “Wij zijn heel blij met de prijs die Sonic Sea gewonnen heeft. Geweldig dat het grootste natuurfilmfestival van Nederland op deze wijze aandacht geeft aan dit probleem. Wij hopen dan ook dat door deze documentaire politici wereldwijd overtuigd zijn dat zij nu actie moeten ondernemen door het instellen van betere regelgeving en meer maatregelen. Alleen zo kan geluid onder water teruggedrongen worden.” Walvissen afhankelijk van geluid Geluid gaat meer dan vier keer zo snel onder water en draagt veel verder dan over land. Walvisachtigen zijn afhankelijk van hun gehoor voor het vinden van voedsel, om met elkaar te communiceren en te navigeren. Door alle herrie die mensen produceren worden ze uit hun leefgebieden verdreven of stranden ze in paniek. Ze stoppen met het vinden van voedsel en kunnen elkaar niet meer vinden. Een blauwe vinvis kon vroeger 1.600 kilometer verder gehoord worden, maar tegenwoordig is dat bereik teruggelopen tot 160 kilometer. Scheepvaart veroorzaakt de meeste herrie Hoewel de harde knallen van luchtkanonnen, explosies, heien en sonar schadelijk zijn voor dieren, komt het meeste lawaai onder water van schepen. Bijna 90% van het vrachtverkeer vindt plaats over zee. De scheepvaart is enorm gegroeid de afgelopen decennia en de schepen worden steeds groter. Zo’n 15% van deze schepen zorgt voor het meeste lawaai. Door deze nu aan te pakken wordt al heel veel gewonnen. Betere maatregelen nodig De Verenigde Naties hebben onderwaterlawaai erkend als vervuiling van de zee, maar tot nu toe zijn er weinig regels die concrete maatregelen voorschrijven. De scheepvaart geeft aan het druk te hebben met de verplichting om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Het zou veel kosten besparen om het terugbrengen van geluid ook onderdeel te maken van de verduurzaming van de scheepvaart. De oplossingen voor beide problemen zijn immers veelal hetzelfde: langzamer varen en het efficiënter bouwen van schepen.

Noot voor de redactie



Seminar



Op 9 november organiseren wij met Stichting De Noordzee en in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/ Rijkswaterstaat een seminar over onderwatergeluid en scheepvaart. Voor meer informatie kunt u bellen of appen met Yvette Brook (06-20998553).



Over het IFAW



Het is IFAW’s missie om wereldwijd dieren te redden en beschermen. We redden individuele dieren, beschermen hele populaties en zetten ons in voor het behoud van kostbare leefgebieden.

Het IFAW is op verschillende terreinen actief om zeedieren te beschermen tegen onderwaterlawaai. We geven publieke voorlichting over deze vorm van zeevervuiling, zetten onze expertise over zeedieren in bij internationale organisaties, zoals de IMO, en lobbyen bij overheden en bedrijfsleven om maatregelen te nemen tegen de wereldwijd toenemende geluidsoverlast onder water.