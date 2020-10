'Nederland hoeft niet in een keer van het aardgas af'

Dit is een expertquote van Bas van den Brenk van Essent, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: ‘We komen er steeds meer achter hoe moeilijk aardgasvrij worden is’ - NRC



Nederland hoeft echt niet in één keer van het aardgas af. Een betaalbare en succesvolle energietransitie begint bij een stapsgewijze en praktische aanpak. Betere isolatie in woningen en gebouwen speelt hierin een belangrijke rol. Tegen relatief lage kosten kan zo de CO2-uitstoot worden teruggebracht. Isolatie is niet afhankelijk van de gekozen warmtevoorziening, waardoor het bij elke warmtetechnologie een zinvolle maatregel is.



Bas van den Brenk is directeur van het bedrijf Klimaatroute, onderdeel van Essent.