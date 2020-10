Apneu Vereniging: “Apneuzorg is wel degelijk effectief”

Voor de behandeling van apneu zou wel eens te weinig wetenschappelijk bewijs kunnen zijn om die te handhaven in het pakket vergoedingen. Dat stelt Sjaak Wijma, voorzitter van het Zorginstituut Nederland vanmorgen in zijn interview met het Algemeen dagblad.



Hugo Hardeman, bestuursvoorzitter van de Apneu Vereniging, denkt daar anders over: “Wij zien extra onderzoek met veel vertrouwen tegemoet. Elke twee jaar sinds 2004 laten we uitgebreid onderzoek doen onder 5.000 patiënten met slaapapneu. Daaruit blijkt dat apneuzorg absoluut helpt en zinnig is. Deelnemers aan het onderzoek beoordelen hun kwaliteit van leven vóór de diagnose met een 4 en na het starten van de behandeling stijgt die score tot een 7 of hoger. Ook in het buitenland zijn er wetenschappelijke bewijzen voor de effectiviteit van apneuzorg.”



De Apneu Vereniging staat volledig achter de doelstelling om Zinnige Zorg te leveren en dus vermijdbare kosten te stoppen om de zorgkosten beheersbaar te houden. Wanneer zou blijken dat slaapcentra de apneu-behandeling ook inzetten waar die niet helpt is ingrijpen nodig. Maar volgens de ApneuVereniging zullen dat grensgevallen zijn, buiten de ruim 300.000 mensen met diagnose apneu. Niet meer vergoeden van deze behandeling gaat de maatschappij veel andere schade bezorgen: verwaarloosde apneu legt de basis voor veel andere aandoeningen.



Hugo Hardeman: ‘Niet behandelen is uiteindelijk duurder dan wel behandelen. De behandeling met een cpap, de meest voorkomende behandeling voor mensen met apneu, kost zo’n 300 euro per patiënt, per jaar. Zou je mensen met apneu niet behandelen, dan zijn de zorgkosten gemiddeld 4.000 euro per jaar’.



De Apneu Vereniging heeft regelmatig overleg met het Zorginstituut Nederland over de diagnosecriteria en de optimale behandeling bij apneu. Ook met de medisch specialisten is er geregeld overleg over de richtlijn Apneu. Wanneer er extra wetenschappelijk onderzoek nodig is, juicht de vereniging dat toe en zal daar graag aan meewerken.