Jongensdroom na vier jaar ten einde?

Het is veelbelovend: een werkelijk uniek product op de markt brengen met volledig eigen investering - vele honderden uren en tienduizenden euro’s - en gedegen marktonderzoek kan volgens de wetten niet mislukken. Zeker niet als er vervolgens investeerders gevonden worden die net zo’n groot geloof in dat product hebben. Toch is de CuliSol, want daar gaat het over, vooralsnog geen succes geworden. Wat is er fout gegaan? Of wat is er over het hoofd gezien? Een jongensdroom dreigt uiteen te spatten. Het is vooral de teleurstelling die overheerst.



De CuliSol is een handzaam dienblad met een flexibele zwanenhals en een geïntegreerde parasol dat ervoor zorgt dat borrelhapjes altijd in de schaduw staan waardoor ze veel langer smakelijk blijven. Bedacht door marketeer Wessel van Tongeren (1955) die zich er aan ergerde dat zijn eigen borrelhapjes die in de zon staan, al na korte tijd niet meer te eten zijn. Samen met industriële vormgevers van de Haagse Hogeschool ontwikkelt hij de CuliSol, die hij via zijn netwerk in China laat produceren, eerst in een beperkte oplage van 100 exemplaren om de markt af te tasten. Zijn broer Jaap, financieel expert, stapt in de opgerichte bv, net als zijn zoon Robbert die voor de website en social media verantwoordelijk wordt.



Er worden persoonlijke afspraken gemaakt met zeer veel potentiële afnemers, waaronder reis- en kampeerorganisaties als ANWB en ACSI, brancheorganisatie Recron, recreatiepark Center Parcs, tuincentra De Bosrand en Intratuin, groothandels in promotieartikelen et cetera. Alle reacties zijn onverdeeld positief, enerzijds omdat het een product is dat in de hele wereld niet bestaat, anderzijds omdat het hoog kwalitatief is en in een bewezen behoefte voorziet. Redenen genoeg om investeerders te zoeken om een grotere oplage te kunnen produceren. Binnen niet al te lange tijd is er 40.000 euro beschikbaar en worden er bijna 4.000 exemplaren in drie uitvoeringen geproduceerd. Aan de onderkant prijkt trots het octrooinummer. Kortom: de verkoop kan beginnen!



Ondanks alle toezeggingen en medewerking van veel bedrijven, komt de verkoop niet echt van de grond. Met een uiterst beperkt marketingbudget worden alle mogelijke middelen en media ingezet, het netwerk van de beide broers intensief benaderd, zet de jongste aandeelhouder social media actief in, maar meer dan een paar honderd exemplaren worden er niet verkocht. De drie aandeelhouders komen veelvuldig bij elkaar om de strategie door te lichten en bij te stellen. Maar zelfs de hete zomer van 2018 keert het tij van verkopen niet.



De aandeelhouders komen tot de conclusie dat een uniek product met aan de ene kant een zeer grote potentiële behoefte maar aan de andere kant een volstrekt onbekend product is dat bovendien niet te categoriseren valt, het vooral van geluk moet hebben. De kracht van het product – uniek en onvergelijkbaar – is uiteindelijk vooral de zwakte gebleken. En dat hadden de beide broers zich nooit kunnen bedenken. Desondanks gaan ze door, want de resterende 3.800 exemplaren zullen, op welke wijze dan ook, hun weg naar caravans en campers en naar tuinen en balkons moeten vinden. Die jongensdroom willen ze graag nog even in stand houden. En met een beetje geluk kan die droom toch nog voortduren.