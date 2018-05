UNETO-VNI wil snel van de importheffing op Chinese zonnepanelen af

De importheffing op zonnepanelen uit onder meer China levert de Europese solar-industrie niets op. Ondanks de maatregel is de productie van zonnepanelen in Europa de afgelopen vijf jaar afgenomen. UNETO-VNI wil daarom dat de Europese Commissie de importheffing uiterlijk op 3 september beëindigt. De ondernemersorganisatie voor de installatiebranche wil zo de groei van het aantal zonnepanelen op de Europese daken verder stimuleren. UNETO-VNI doet de oproep samen met ruim honderd Europese organisaties en bedrijven in een brief aan EU-voorzitter Juncker.



De importheffing werkt niet



Vijf jaar geleden stelde de Europese Unie (EU) een importheffing in op zonnepanelen en zonnecellen uit China en een aantal andere landen. De maatregel werkt fraude in de hand en blijkt eenvoudig te omzeilen; fabrikanten verplaatsen de productie naar Aziatische landen die niet onder de importheffing vallen. De EU is er dan ook niet in geslaagd met de maatregel de Europese productie van zonnepanelen te laten toenemen.



Nederland had meer zonnepanelen kunnen hebben



Nederlandse installateurs hebben de afgelopen jaren steeds meer zonnepanelen geïnstalleerd, maar de importheffing vormde daarbij wel een belemmering. Voorzitter Doekle Terpstra van UNETO-VNI: 'De groei had nog veel hoger kunnen uitvallen. Onderzoek van het Directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken (JUST) van de Europese Unie laat zien dat het schrappen van de importheffing 20 tot 30 procent extra afzet zal opleveren. Die groei hebben we hard nodig om de doelen van het Klimaatakkoord te halen.’



Duidelijkheid over de salderingsregeling helpt ook



De markt voor zonnepanelen kan ook profiteren van duidelijkheid over de salderingsregeling. Die regeling houdt in dat huishoudens de stroom die zij opwekken met hun zonnepanelen mogen wegstrepen tegen de stroom die ze verbruiken. Het kabinet wil die regeling vervangen, maar het is nog niet bekend wat er voor in de plaats komt. Doekle Terpstra: ‘Het is hoog tijd dat minister Wiebes duidelijk maakt hoe de toekomst van de salderingsregeling eruit gaat zien. Onduidelijkheid is slecht voor het vertrouwen van consumenten. Investeringen in zonne-energie moet je stimuleren door zekerheid te bieden voor de toekomst.’