BeFrank: deze 5 trends hebben impact op je pensioen



Online pensioenuitvoerder BeFrank heeft 5 belangrijke pensioentrends in kaart gebracht. Het gaat om maatschappelijke ontwikkelingen die de komende jaren veel impact hebben op het leven van pensionado's en het beleid van pensioenuitvoerders.



Trend 1: Meerdere inkomens



Steeds meer pensionado's hebben meerdere bronnen van inkomsten: hun AOW, hun pensioen én een salaris. Ze kiezen er namelijk bewust voor om gewoon te blijven doorwerken. In het laatste kwartaal van het afgelopen jaar werkte 17 procent van de 65- tot 70-jarigen in ons land nog steeds, blijkt uit cijfers van het CBS. Aan het begin van deze eeuw was dat nog niet eens de helft.



Ons land telt ongeveer 3 miljoen 65-plussers. "Het klassieke beeld van werken tot aan de pensioenleeftijd en daarna geheel stoppen klopt allang niet meer", aldus Jan Hein Rhebergen, commercieel directeur van BeFrank. "De meesten van hen voelen zich fit, zijn mobiel en staan volop in het leven, blijkt uit een onderzoek (https://www.befrank.nl/blog/pensionados-leiden-een-te-gek-leven/) dat we eerder hebben uitgevoerd."



Trend 2: Individualisering



We sluiten ons niet meer automatisch aan bij de vakbond, zijn geen lid van een omroep en voelen ons minder snel aangetrokken tot een geloofsgemeenschap. Bovendien regelen steeds meer Nederlanders allerlei zaken zelf. De individualisering van de Nederlandse maatschappij zet nog steeds door en heeft ook invloed op de pensioenen.



"Het toegenomen individualisme zorgt ervoor dat we allerlei zaken nu zelf willen regelen", aldus Rhebergen. "En als je wel eigenhandig je zorgverzekering voor elkaar maakt, waarom dan niet je inkomen voor later? Wij vinden het belangrijk dat je daar zelf de regie over hebt. Zo kun je zelf bepalen hoeveel geld je nodig hebt om later ook nog een goed leven te leiden."



Trend 3: Digitale financiële huishouding



Voldoende sparen voor je pensioen vergt financieel inzicht. Dat ontbreekt echter in steeds meer huishoudens. Een belangrijke oorzaak? De digitalisering van de financiële administratie. Van de telefoonrekening tot een Netflix-abonnement; facturen zien veel mensen niet meer. Maar liefst 4 op de 10 Nederlanders heeft moeite om overzicht over de financiële administratie te bewaren en weet onvoldoende waar hun geld naartoe gaat.



"Digitalisering zou in je voordeel moeten werken”, aldus Rhebergen. "Bij BeFrank heb je alles onder één knop. In onze app krijg je een totaaloverzicht van zowel je pensioenhistorie als je toekomst."



Trend 4: Een tweede woning



Steeds vaker hebben pensionado's nóg een bron van inkomsten: het verhuren van een tweede woning. Door een florerende economie en de historisch lage rente investeren Nederlanders vaker in een tweede huis. Soms kopen ze die, maar het gaat ook om mensen die gaan samenwonen en het andere huis vervolgens aanhouden om te verhuren. Sinds het voorjaar van 2016 is deze markt in een duidelijke stroomversnelling gekomen.



Rhebergen: "Deze huurinkomsten gebruiken steeds meer mensen om hun inkomen verder aan te vullen en ook als spaarpotje voor later."



Trend 5: Duurzame initiatieven



Van biologische producten tot zuinige auto's. Millennials zijn over het algemeen bewust bezig met duurzaamheid. Ze eisen dat ook van hun pensioenuitvoerder. De vraag naar duurzame pensioeninitiatieven neemt daardoor de komende jaren verder toe. "Duurzaamheid is een steeds belangrijker thema", vertelt Rhebergen. Een half jaar geleden lanceerden wij het Sustainable Impact Dashboard (https://www.befrank.nl/blog/befrank-maakt-duurzame-impact-voor-pensioendeelnemer-zichtbaar/). Deelnemers kunnen zo zien op welke manier hun pensioeninleg bijdraagt aan een schonere planeet. We zorgen daarmee niet alleen voor meer bewustzijn, pensioen wordt zo ook meteen een stuk leuker.”