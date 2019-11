Vallen nu ook de conventionele inzichten over projectmanagement?

Nijmegen, 14 november 2019 - Twee jaar vóór de val van de muur, nu dertig jaar geleden, vluchtte Jürgen Leitzke van het voormalige Oost- naar West-Duitsland. Twintig jaar was hij, en vastbesloten de DDR te verlaten. Hij bereidde zijn plan minutieus voor, overwon zijn innerlijke weerstand en waagde de sprong. Zijn verhaal en de projectmatige aanpak van de vlucht vervlecht hij -met twintig jaar ervaring als projectleider in het bedrijfsleven- op een toegankelijke manier in zijn boek ‘De Bom, of hoe je een briljante projectleider wordt’, dat onlangs verscheen.



Voor de voorbereiding en de vlucht zelf maakte hij gebruik van zijn gezond verstand in combinatie met zijn gevoel. Succesvol. Juist het belang van die combinatie is wat hij wil aantonen bij het realiseren van een project. Met alle aspecten die daarbij horen zoals het projecteigenaarschap, de teamsamenstelling, de doorlooptijd, het budget, de crisismomenten of de eindevaluatie.



In zijn boek maakt hij duidelijk waarom projecten mislukken, in de la verdwijnen of als een nat rotje eindigen. Het bevat onconventionele inzichten, het projectproces wordt langs de meetlat van de menselijke geest gelegd. ‘Eerst de geest, dan de materie,’ aldus Leitzke. De bestaande projectmanagementmethoden en -technieken zijn niet voldoende om een project met succes tot een einde te brengen. Leitzke voegt werkelijk een perspectief toe aan een materie die hard en droog lijkt, maar dat bij lange na niet is.



Leitzke begon zijn carrière als scheepsbouwer en haalde vervolgens aan de TU te Berlijn zijn master in werktuigbouwkunde. Pas door een kopstudie bevrijdingspsychologie kwam meer balans in zijn vernieuwende managementstijl.