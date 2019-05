Ontdek Zandvoort op een bijzondere manier

Op zaterdag 15 juni vanaf 06.00 uur bruist Zandvoort 24 uur lang van de bijzondere activiteiten. Een kijkje achter de schermen, diverse workshops, een muziekfeest, kunst, wandelingen, proeverijen, eten en drinken. Met ruim 35 activiteiten is er voor ieder wat wils! Het evenement ‘24H Zandvoort’ is dé manier om de badplaats eens op een bijzondere manier te ervaren. Proef en leer wat Zandvoort te bieden heeft.



Gratis en laagdrempelig



24H is een concept uit Amsterdam, waar het al in diverse stadsdelen een groot succes was. Theaters, musea, kerken, winkels, bars, hotels en clubs openen hun deuren en organiseren talloze verrassingen en activiteiten. Wethouder Ellen Verheij is enthousiast over dit nieuwe evenement. “Zandvoort laat hiermee op een laagdrempelige manier zien wat ze allemaal te bieden heeft. Iedereen kan op her-ontdekkingstocht en deelnemen aan de veelal gratis activiteiten”.



Uniek platform



Het is een mooie manier om het dorp met elkaar te verbinden. 24H Zandvoort wordt een platform voor lokale ondernemers, bewoners en organisaties om de trots op hun Zandvoort met anderen te delen. “We zijn een badplaats voor de massa en ontvangen jaarlijks miljoenen mensen. Maar om juist eens de pareltjes te laten zien is een unieke kans. Of je nu een rasechte Amsterdammer bent, net in Haarlem bent gaan wonen of al jarenlang in Zandvoort woont”, aldus Ellen.



Actieve ondernemers



24H Zandvoort werd meteen goed ontvangen door de ondernemers en veel van hen gingen aan de slag met leuke activiteiten. De voorwaarde was wel dat het een uniek karakter moest hebben zodat de bezoekers Zandvoort op een andere manier leren kennen. Dat unieke kan zitten in de activiteit zelf. Iets wat je normaal niet kan doen of waar je niet mag komen. Maar ook een keer de activiteit gratis aanbieden.



Wat valt er te doen?



Word wakker met een Vroege Vogel Safari in de duinen of leer surfen bij The Spot. Fiets mee met de opwarmronde van het evenement Cycling Zandvoort op het Circuit, trouw voor een dag op het strand bij Meijer aan Zee of ontdek de spannende wereld van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Ben je van de spelletjes? Ga de uitdaging aan in de F1 kamer in de Escape Room of doe mee met het Moordspel in het Center Parcs strandhotel. Honger gekregen? Leer dan een authentieke Pad Thai bakken bij Ajuma of leer meer over kaas bij Kaashuis Tromp.



In de middag kun je stijladvies krijgen van de bekende Reinders zusjes, werk je als side kick bij ZFM Zandvoort of duik je in de historie van de sloppies. Sluit de dag af bij het Festivalhart met een optreden van Jeroen van de Boom of leer roulette in de classic bus van Holland Casino. Zoek je liever de rust op, wandel dan mee met de speciale zomeravondwandeling in de Kennemerduinen.



Dit is slechts een kleine greep uit het bomvolle programma met meer dan 35 verschillende activiteiten. Bekijk het volledige programma op www.24h.nl/zandvoort, sla je favorieten op en plan jouw persoonlijke route.