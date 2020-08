Het ANP geeft deskundigen een podium met Expert Support

Het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) start op 1 september een nieuwe dienst: Expert Support. Expert Support biedt deskundigen een podium om inzichten over actuele ontwikkelingen op hun expertisegebied te delen met journalisten.



Arnold Vonk, manager van ANP Expert Support: “Er zijn veel bedrijven en instellingen waar experts werken met enorme kennis op een specifiek terrein. Die kennis wordt heel vaak niet benut. Niet door journalisten en ook niet door de kennisorganisaties zelf, die daarmee een kans laten liggen om hun zichtbaarheid te vergroten”.



De kern van ANP Expert Support is een database waarin experts makkelijk gevonden kunnen worden. Die database is gratis toegankelijk voor de klanten van het ANP, de mediabedrijven. “We laten alleen experts toe met aantoonbare deskundigheid”, aldus Vonk.



“Zij kunnen met een quote reageren op actuele ontwikkelingen en zo meer aandacht krijgen. We publiceren hun uitspraken op het ANP-net in een aparte, herkenbare vorm. Deze rubriek staat niet onder verantwoordelijkheid van de ANP-redactie. De quotes mogen worden overgenomen door journalisten maar ze kunnen de expert natuurlijk ook benaderen voor vervolgvragen.” Ook worden relevante experts gesuggereerd in agenda-items. Het ANP richt een apart bureau in om deze dienst te verzorgen.



ANP-hoofdredacteur Freek Staps ziet de meerwaarde voor mediabedrijven. “Journalisten krijgen door deze dienst tips over experts en hun meningen op allerlei terreinen. Expert Support staat los van de redactie. Maar als een redacteur oordeelt dat een expert het artikel of het bericht waaraan zij of hij werkt kan versterken, staat het natuurlijk altijd vrij contact op te nemen met die expert. De journalist maakt die afweging zelf.”



Volgens Martijn Bennis, algemeen directeur van het ANP, past deze dienst heel goed in de strategie van het ANP. “Wij ontwikkelen nieuwe diensten vanuit de kracht van dit bedrijf. Expert Support biedt onze mediaklanten het gemak van een doorzoekbare database. Tegelijk benutten wij de distributiekracht van het ANP.”



Op 1 september start de dienst met 25 expertorganisaties waaronder Radboud Universiteit, Fontys Hogescholen, Logeion, PWC, Vereniging Eigen Huis, Achmea, ABP en Deltares. Zowel expertorganisaties als individuele experts kunnen zich aanmelden voor de database. Tot het eind van het jaar worden de werkprocessen getest en het platform doorontwikkeld.