Achterban stemt in met principeakkoord cao catering

De achterban van vakbonden FNV Catering, CNV Vakmensen en De Unie en werkgeversorganisatie Veneca stemt in met het principeakkoord voor een nieuwe cao catering. 92% van de leden van FNV Catering zijn vóór het principeakkoord.



Cateringmedewerkers krijgen 2,5% loonsverhoging en een betere kilometervergoeding. De nieuwe cao catering is van kracht per 1 januari 2018 en loopt tot 1 april 2019.



Belangrijkste afspraken



-2% loonsverhoging per 1 januari 2018 en 0,5% per 1 januari 2019.



-De reiskostenregeling blijft gelden, maar de kilometervergoeding gaat wel omhoog: € 0,02 per



-1 januari 2018 tot € 0,13 per kilometer en nog eens € 0,02 per 1 januari 2019, wat de vergoeding brengt op € 0,15 per kilometer.



-Derde jaar WW.



-€ 500,- per medewerker voor scholing en ontwikkeling (voor maximaal 1.000 medewerkers).





Over FNV Catering



FNV Catering behartigt de collectieve belangen van contractcateringmedewerkers op het gebied van werk en inkomen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.