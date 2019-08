Stichting Vluchteling: Lekker schoon en warm douchen op Lowlands

30 keer het aantal bezoekers van Lowlands: vluchtelingen in Nigeria zonder water

Schoon en warm douchen op Lowlands. Dat is ook dit jaar weer mogelijk in De Badkamer van Stichting Vluchteling, tussen de Heineken Hal en de ingang van Camping 1 op het festivalterrein. Festivalbezoekers kunnen er komend weekend voor een paar muntjes gebruik maken van super-de-luxe sanitaire voorzieningen.



Met de De Badkamer op Lowlands vraagt Stichting Vluchteling aandacht voor de deplorabele situatie waarin veel vluchtelingen in Nigeria zich moeten wassen.



Directeur Tineke Ceelen van Stichting Vluchteling: 'Als gevolg van de strijd tussen de Nigeriaanse regeringstroepen en Boko Haram zijn al meer dan 1.8 miljoen mensen op de vlucht. Dit is 30 keer het aantal bezoekers van Lowlands', zegt ze. 'We bieden daarom noodhulp aan dit onvoorstelbaar grote aantal ontheemden dat in vluchtelingenkampen wordt opgevangen', legt Ceelen uit, 'en dankzij een bezoek aan onze Badkamer kunnen wij deze mensen schoon water geven om te drinken en te wassen'.



Benieuwd hoe een vluchtelingenkamp er nou echt uit ziet?

Naast De Badkamer van Stichting Vluchteling is er ook de spectaculaire virtual reality waarmee je een vluchtelingenkamp binnenloopt en kennismaakt met de mensen die er wonen. Deze VR was eerder te zien op de Bevrijdingsfestivals dit jaar en bleken zo populair dat Stichting Vluchteling besloten heeft de VR-brillen ook op Lowlands beschikbaar te stellen. Honderden mensen hebben er toen mee rond kunnen lopen in een vluchtelingenkamp en ervaren hoe de mensen er dagelijks hun leven invulling geven.



Plee-time: ballenbak en zenuwslopend Jenga met Art Rooijakkers

De Ambassadeur van Stichting Vluchteling, Art Rooijakkers is ook van de partij, ondermeer om kennis te maken met bezoekers van de Badkamer, maar hen ook aan te moedigen in de Ballenbak, een hersenkraker + work-out in één, en bij het zenuwslopende spelletje Jenga.