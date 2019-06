EasyTerra lijft Britse huurauto-website carrentals.co.uk in

Het in Leeuwarden gevestigde bedrijf EasyTerra heeft carrentals.co.uk overgenomen. De overname is anderhalf jaar geleden ingezet en de website draait nu volledig op hun eigen platform. Met deze overname wil EasyTerra het jaarlijkse aantal reserveringen voor huurauto’s via de website verhogen van 120.000 naar 150.000.



De onafhankelijke prijsvergelijker op het gebied van autoverhuur, die inmiddels zo’n twaalf jaar actief is, had het Britse bedrijf al enige tijd op de radar. Eigenaar Tjeerd Kramer geeft aan dat dit hét moment was, omdat Potential, de verkopende partij van carrentals.co.uk, open stond voor een overname. De geheel uit eigen portemonnee gefinancierde overname zorgt ervoor dat het aantal reserveringen voor huurauto’s op de website flink zal stijgen – van 120.000 naar 150.000 reserveringen. “De doelstelling is om binnen drie jaar de gemaakte investering terug te verdienen.”



Op organisatorisch vlak verandert er door de overname weinig binnen het bedrijf. Kramer geeft aan dat het doel van de koop schaalvergroting is. “We willen met ongeveer dezelfde development slagkracht een groter publiek bedienen.” Wel geeft hij aan dat er door de groeiende omzet meer ruimte ontstaat voor het aannemen van specialisten. Er werken op dit moment twintig mensen binnen het bedrijf.



Ook de doelgroep blijft grotendeels gelijk: “Simpel gezegd behoort iedereen die een auto wil huren, of dat nu voor een dag is of een maand, tot onze doelgroep – dat verandert niet. Wel verwachten we subtiele verschillen in het type reserveringen: Nederlanders sluiten bijvoorbeeld graag een verzekering af voor het eigen risico, terwijl Britten veel minder geneigd zijn om dit te doen – en Zuid-Europeanen nog minder.”



Het bedrijf houdt zijn ogen in de toekomst open voor nieuwe overname partners: “Als er weer een mooie kans komt, willen we zeker om tafel.” Daarnaast zal de focus van EasyTerra de komende periode liggen op klantretentie. “We willen dat klanten terugkomen op de website, omdat ze een goede ervaring hebben gehad. Door onze klanten te voorzien van eerlijke en transparante informatie en te wijzen op de (nogal uiteenlopende) voorwaarden van autoverhuurders, komen ze zelf tot de conclusie dat de goedkoopste optie niet altijd de beste is. Maar de gebruiker blijft wel altijd degene die beslist – dat zal na deze overname niet anders zijn.”



Website: https://www.easyterra.nl/