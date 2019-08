Arcona Property Fund N.V. handhaaft verwachting 2019

Arcona Property Fund N.V., een beursgenoteerd fonds dat belegt in commercieel vastgoed in Centraal-Europa, heeft in het eerste halfjaar van 2019 een stijging van de bruto huurinkomsten gerealiseerd van 1,2%. De netto huurinkomsten kwamen uit op € 2,41 miljoen tegen € 2,42 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De “Adjusted EPRA Earnings” kwam uit op € 504.000, tegen € 430.000 in dezelfde periode vorig jaar, een stijging van 17,2%.







Het resultaat na belasting kwam in het eerste halfjaar van 2019 uit op € 195.000. Het resultaat na belasting zonder waarderingsresultaat van vastgoed en derivaten bedroeg in het eerste halfjaar van 2019 € 605.000, tegen € 588.000 in dezelfde periode vorig jaar. Het operationeel resultaat kwam in het eerste halfjaar uit op € 1,1 miljoen. Voor geheel 2019 handhaaft de directie de eerder uitgesproken verwachting van een operationeel resultaat van € 2,4 miljoen.



De netto huurinkomsten stegen in het tweede kwartaal met 20,1% ten opzichte van het eerste kwartaal, van € 1,09 miljoen naar € 1,32 miljoen. De bezettingsgraad van de portefeuille kwam aan het einde van het tweede kwartaal uit op 86,9%. De loan-to-value bedroeg aan het einde van het eerste halfjaar 51,3%, tegen 50,5% eind 2018.



De intrinsieke waarde van het aandeel Arcona Property Fund op basis van EPRA NNNAV kwam per 30 juni 2019 uit op € 13,29 per aandeel. De daling wordt met name veroorzaakt door een belastinglatentie-effect als gevolg van het in de verkoop zetten van gebouwen in Košice. Zonder het in de verkoop zetten van deze gebouwen zou de EPRA NNNAV op € 13,49 per aandeel zijn uitgekomen. De EPRA NNNAV voor dividenduitkeringen bedroeg per 30 juni 2019 € 14,17 per aandeel, tegen € 14,29 per aandeel op 31 december 2018.



Op basis van de resultaten voor het eerste halfjaar 2019, is Arcona Property Fund voornemens een interim-dividend uit te keren van € 0,10 per aandeel. De definitieve beslissing zal in de loop van september 2019 genomen worden. Nadere details omtrent deze uitkering volgen daarna in een persbericht.



Het halfjaarverslag 2019 van Arcona Property Fund is te vinden op de website www.arconapropertyfund.nl