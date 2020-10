Eén op de vijf werkende Nederlanders ziet inkomen dalen door coronacrisis

De coronacrisis raakt steeds meer werkende Nederlanders in hun portemonnee. Ruim 20% van hen is er sinds het uitbreken van de pandemie financieel op achteruit gegaan. Ongeveer hetzelfde percentage rekent voor de komende tijd op een inkomstendaling. Dat blijkt uit een enquête onder werkende Nederlanders in opdracht van online pensioenuitvoerder BeFrank.



Zo'n zeven maanden geleden raakte Nederland in de greep van het coronavirus. Ruim 300.000 banen gingen sindsdien verloren, bleek eerder uit cijfers van het CBS. Nu blijkt dat er ook heel wat mensen die hun baan nog hebben financieel getroffen zijn. Eén op de vijf werkenden ging er sinds half maart financieel op achteruit met het gezamenlijke huishoudinkomen. Voor de maanden die nog komen, gelooft grofweg hetzelfde aantal dat de inkomsten zullen teruglopen. Steeds meer Nederlanders zijn onzekerder geworden over hun financiële toekomst. Bijna 14% van de mensen die hebben meegedaan aan de enquête is zelfs bang om z'n baan te verliezen.



Vastklampen aan de zekerheid van een vast contract



Al die onzekerheid zorgt er ook voor dat werkende mensen iets honkvaster zijn geworden. Ruim 22% wil wel van baan veranderen, maar wacht daar bewust nog even mee. Die trend is vaker te zien in tijden van crisis. Door de pandemie willen mensen de zekerheid van hun vaste contract liever niet op het spel zetten voor het avontuur die een nieuwe aanstelling met zich meebrengt. Toch zijn er ondanks alle onzekerheden nog steeds mensen te vinden die een nieuwe wending aan hun loopbaan willen geven. Ruim 11% denkt er momenteel serieus over na om te switchen. Veel genoemde redenen zijn meer uitdaging (52%), goed voor mijn persoonlijke ontwikkeling (47%) en meer salaris (41%).



Persoonlijke ontwikkeling



Er zijn ook mensen die de coronacrisis aangrijpen om zich verder te ontwikkelen. Ruim een kwart zegt een opleiding te willen volgen om zo hun huidige functie beter te kunnen uitvoeren. Voor 20% van de werkende mensen die de studieboeken willen induiken, gaat het vooral om te kunnen solliciteren op een andere functie. Ruim 12% noemt omscholing voor een ander beroep als argument. Bijna 17% van de ondervraagden heeft de afgelopen maanden loopbaanadvies ingewonnen.



Omzet onder druk



Zoals al bekend voelen ook veel ondernemers de financiële gevolgen van de coronacrisis. Deze enquête bevestigt dat beeld nog maar weer eens. Ruim de helft van de bedrijven heeft de afgelopen maanden al opdrachten verloren en nog eens 42% ziet de komende maanden met enige angst tegemoet. Hun omzet staat onder druk omdat er opdrachtgevers dreigen weg te vallen. Als gevolg daarvan zijn er al ondernemers die het niet meer zien zitten om door te gaan met hun bedrijf. Bijna 20% denkt serieus na over een baan in loondienst. Voor 11% van de ondervraagde ondernemers gaat het om werk in dezelfde sector, ruim 8% van de ondervraagden denkt aan een carrièreswitch.



De gevolgen voor je pensioen



Veranderen van baan kan ook impact hebben op je pensioen, waarschuwt Jan Hein Rhebergen, directeur van BeFrank. "Veel mensen realiseren zich dat niet, maar een wijziging in je salaris van nu betekent ook een wijziging in je salaris voor later. Heb je binnenkort minder inkomsten, dan bouw je als vanzelf ook minder pensioen op. Stel jezelf dus altijd de vraag welke gevolgen een andere baan heeft voor je oudedagsvoorziening. Wat is er geregeld bij je nieuwe werkgever en is dat voldoende?", aldus Rhebergen. Switch je binnenkort van baan? Hier lees je wat de gevolgen zijn voor je pensioenopbouw. https://www.befrank.nl/werknemer/een-andere-baan/



Over het onderzoek



In opdracht van BeFrank vond in oktober 2020 een onderzoek plaats via PanelWizard onder 1.100 werkende Nederlanders vanaf 25 jaar.