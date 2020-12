PA Consulting en Jacobs kondigen een akkoord aan over toekomstige investeringen en strategisch partnerschap

LONDON, 2 december 2020 /PRNewswire/ -- PA Consulting (PA) [https://www.paconsulting.com/], het adviesbureau dat vindingrijkheid tot leven brengt, kondigde vandaag aan dat wereldwijd marktleider in technische en professionele dienstverlening Jacobs [http://www.jacobs.com/] een overeenkomst heeft ondertekend om te investeren in PA voor een aandeel van 65% in het bedrijf. Met deze transactie, waarin PA wordt gewaardeerd op £1.825 miljard en die naar verwachting tegen het einde van het eerste kwartaal van 2021 wordt afgerond, onder voorbehoud van goedkeuring door de regelgevende instanties en toestemming van de aandeelhouders, doet huidig aandeelhouder The Carlyle Group afstand van zijn aandeel in PA.



PA is sterk gegroeid tijdens de vijfjarige investeringsperiode van Carlyle door een combinatie van organische groei en M&A-geleide groei (zeven overnames) die de wereldwijde expansie heeft gestimuleerd. Dit heeft geleid tot een meer dan verdubbeling van de EBITDA in de periode van Carlyles investering, met een samengestelde jaarlijkse omzetgroei van 12% sinds 2016.



Vanaf de oprichting in 1943 heeft PA met een breed scala aan klanten gewerkt - van start-ups met een veelbelovend idee om de wereld te veranderen tot enkele van de belangrijkste multinationale bedrijven en organisaties - om innovatieve manieren te vinden om sneller en wendbaarder te werken, en om diensten en producten te creëren die hun bedrijven laten groeien, hun klanten tevreden stellen en burgers bedienen. PA heeft wereldwijd toonaangevende innovaties ontwikkeld, bijvoorbeeld de Virgin Hyperloop [https://www.paconsulting.com/our-experience/virgin-hyperloop-one-creating-the-first-major-new-mode-of-transport-in-more-than-a-century/] om het vervoer opnieuw uit te vinden, Ori Biotech [https://www.paconsulting.com/our-experience/ori-biotech-revolutionising-cell-and-gene-therapy-manufacturing/] dat de productie van cellen en gentherapie radicaal verandert, en iPredict(TM), [https://www.paconsulting.com/our-experience/san-diego-gas--electric-predicting-the-failure-of-utility-assets/] het eerste AI- en machineleersysteem ter wereld dat storingen in kritieke ondergrondse elektriciteitsnetwerken kan voorspellen.



Het nieuwe strategische partnerschap met Jacobs stelt PA in staat voort te bouwen op dit succes en zijn groeiplan te versnellen door middel van geografische expansie, met name in de VS, en bijkomende overnames. Dankzij dit partnerschap kan PA zijn marktleidende capaciteiten op het gebied van innovatie, ontwerp, digitalisering en technologie verder versterken. De investering in private equity-stijl van Jacobs stelt PA in staat zijn onafhankelijkheid, huidige bedrijfscultuur, merk en waarden te behouden. Het voortgezette aandelenbezit van PA-werknemers is een belangrijk kenmerk van de transactie.



John Alexander, voorzitter van PA, zei: "We hebben een grondige screening en selectie gedaan van potentiële nieuwe externe investeerders die aansluiten bij de cultuur, de onafhankelijkheid en de ambitie van PA. Jacobs viel tijdens het selectieproces op door de nauwe verwantschap tussen onze respectieve waarden en hun reputatie als een van de toonaangevende wereldwijde leveranciers van technische en professionele diensten aan klanten in de openbare en particuliere sector. We waren enorm onder de indruk van Jacobs' inzet voor een investering in PE-stijl om onze waarden en ons doel te ondersteunen en ons groeitraject te versnellen."



Ken Toombs, CEO van PA Consulting, zei: We bedanken Carlyle voor de uitstekende samenwerking gedurende vijf jaar. Samen hebben we het bedrijf aanzienlijk laten groeien en we zijn trots op wat we hebben bereikt. Wij zien Jacobs als de ideale partner voor PA vanwege hun marktleidende reputatie, het feit dat onze ambities op elkaar afgestemd zijn en de mogelijkheden om klanten beter te bedienen door middel van toegang tot het wereldwijde platform en klantenbestand van Jacobs. Hierdoor zijn we klaar voor een volgende groeifase. Hun doel om een meer verbonden, duurzame wereld te creëren en hun inzet voor een inclusieve toekomst voor iedereen sluit aan bij ons eigen doel - Bringing Ingenuity to Life (vindingrijkheid tot leven brengen) - en bij onze inzet om te innoveren voor een positieve toekomst voor de mensheid. We kijken ernaar uit om ingenieuze oplossingen te blijven leveren voor onze klanten, ondersteund door de investering en de complementaire capaciteiten van Jacobs."



Steve Demetriou, Voorzitter en CEO van Jacobs, zei: We zijn enthousiast over dit partnerschap en de mogelijkheid om samen een nieuwe industriestandaard neer te zetten voor technologiegedreven oplossingen die waarde creëren voor onze klanten, werknemers en investeerders - en die de vorm van onze industrie veranderen. Wij verheugen ons op de samenwerking om de ambitieuze groeiplannen van PA te realiseren en hun reputatie als de toonaangevende leverancier van end-to-end innovatievermogen te versterken."



Fraser Robson, Managing Director in het adviesteam bij Carlyle Europe Partners: "Het was een groot genoegen om met het PA-team te werken. Samen hebben we geïnvesteerd in mensen en technische mogelijkheden, en hebben we het PA-platform uitgebreid door middel van strategische overnames. Dit heeft een sterke groei opgeleverd en we zijn blij met de rol die we hebben gespeeld in het neerzetten van PA als een wereldwijde leider op zijn gebied



Carlyle investeerde in december 2015 in PA Consulting via Carlyle Europe Partners IV (CEP IV), een op Europa gericht buy-out-fonds in het hogere middensegment. De exit van het belang van CEP IV in PA is een ander voorbeeld van Carlyles strategie om samen te werken met managementteams in initiatieven die waarde creëren.



Transactievoorwaarden en financiering



De transactie is gestructureerd als een investering in private equity-stijl, waarbij Jacobs een belang van 65% verwerft in de vorm van preferente en gewone aandelen, en waarbij de resterende circa 35% van de aandelen in handen komt van PA-werknemers bij het afsluiten van de transactie. De houders van preferente aandelen ontvangen een samengestelde jaarlijkse couponopbouw van 12%. Een sweet equity-pool van 25% van het gewone aandelenkapitaal is beschikbaar voor uitgifte aan huidige en toekomstige partners en werknemers van PA Consulting. De sweet equity-pool zal worden gefinancierd nadat de coupon op het preferente eigen vermogen is voldaan. Daarnaast zal Jacobs een schuldfinanciering aan PA verstrekken in de vorm van een termijnlening van £650 miljoen ($845 miljoen) en een doorlopende kredietfaciliteit van maximaal £100 miljoen ($130 miljoen) om de toekomstige groei te financieren. Jacobs is van plan de overname te financieren door middel van een combinatie van contante, bestaande en incrementele schuldfaciliteiten.



De transactie zal worden uitgevoerd door middel van een U.K. Scheme of Arrangement en is onderworpen aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, met inbegrip van de goedkeuring van de huidige aandeelhouders van PA en het Britse Gerechtshof (op grond van het Scheme), evenals van de U.K. Financial Conduct Authority.



Jacobs verwacht dat de transactie tegen het einde van het tweede kwartaal van het fiscale jaar 2021 zal worden afgerond.



J.P. Morgan en HSBC treden op als financieel adviseur van The Carlyle Group en PA Consulting. Linklaters treedt op als juridisch adviseur voor The Carlyle Group en PA Consulting, en Dickson Minto treedt op als juridisch adviseur voor PA met betrekking tot de nieuwe samenwerking met Jacobs.



Over PA



Wij geloven in de kracht van vindingrijkheid om te bouwen aan een positieve toekomst in een door technologie gestuurde wereld. Waar strategieën, technologieën en innovatie samenkomen, creëren wij mogelijkheden uit complexiteit. Onze diverse teams van experts combineren innovatief denken en baanbrekend gebruik van technologieën om sneller en meer vooruitgang te boeken. Onze klanten passen zich aan en transformeren, en samen bereiken we blijvende resultaten.



Ons adviesbureau op het gebied van innovatie en transformatie bestaat uit meer dan 3.200 specialisten op het gebied van consumentenzaken en productie, defensie en veiligheid, energie en nutsvoorzieningen, financiële dienstverlening, overheid, gezondheids- en biowetenschappen en transport. Onze mensen zijn strategen, innovators, designers, consultants, digitale experts, wetenschappers, ingenieurs en technologen. We opereren wereldwijd vanuit kantoren in het VK, de VS, Europa en Scandinavië.



PA. Bringing Ingenuity to Life.



www.paconsulting.com [http://www.paconsulting.com/]



Over de Carlyle Group



De Carlyle Group is een wereldwijde investeringsfirma met een grote expertise in de sector, die privékapitaal in vier bedrijfssegmenten inzet: Corporate Private Equity, Real Assets, Global Credit en Investment Solutions. Met een beheerd vermogen van $230 miljard per 30 september 2020 is het doel van Carlyle om verstandig te investeren en waarde te creëren voor zijn investeerders, portefeuillebedrijven en de gemeenschappen waarin we leven en investeren. Carlyle heeft meer dan 1.800 mensen in dienst in 30 kantoren op zes continenten. Meer informatie is beschikbaar op www.carlyle.com. Volg Carlyle op Twitter @OneCarlyle.



Over Jacobs



Bij Jacobs dagen we onszelf vandaag uit tot het heruitvinden van morgen, door de meest kritieke problemen van de wereld op te lossen voor bruisende steden, veerkrachtige omgevingen, missiekritische resultaten, operationele vooruitgang, wetenschappelijke ontdekking en geavanceerde productie, waarbij we abstracte ideeën omzetten in realiteiten die de wereld voorgoed transformeren. Met een omzet van ongeveer $14 miljard en meer dan 55.000 talentvolle medewerkers biedt Jacobs een volledig spectrum van professionele diensten aan, waaronder consultancy en technische, wetenschappelijke en projectmatige diensten voor de overheid en de particuliere sector. Bezoek Jacobs.com [https://www.jacobs.com/] en volg Jacobs op Facebook [https://www.facebook.com/JacobsConnects], Instagram [https://www.instagram.com/jacobsconnects/], LinkedIn [https://www.linkedin.com/company/jacobs/] en Twitter [https://twitter.com/JacobsConnects].