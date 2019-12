UnionPay International en Ctrip publiceren rapport over de Chinese buitenlandse reisconsumptie over 2019

- Chinese uitgaande toeristen gaven in de eerste helft van 2019 $127,5 miljard uit



- Consumentenprofielen en uitgavenscenario's varieerden in toenemende mate, roepen op tot mobiele betalingsdiensten voor meer gemak



- Een reeks speciale aanbiedingen van UnionPay die zijn onthuld voor de feestdagen zullen naar verwachting de consumentenbestedingen in die periode aandrijven



SHANGHAI, 2 december 2019 /PRNewswire/ -- UnionPay International ("UPI"), een van 's werelds grootste bankpasbedrijven, heeft op 28 november samen met China's grootste online reisbureau Ctrip het 'Chinese uitgaande reisconsumptierapport 2019' uitgegeven. Aan de hand van betalingsgegevens van UPI en boekingsstatistieken van reisproducten van Ctrip, markeert het rapport China's groeiende lust naar toerisme en nieuwe trends in de uitgaande reisconsumptie. Het rapport laat zien dat Chinese reizigers in 2019 naar meer dan 150 landen en gebieden gingen. Deze zeer gesegmenteerde groep toeristen roept op tot een even gevarieerde betalingsdienst die zich kenmerkt door gebruiksgemak en veiligheid.



Wie zijn deze mondiale reizigers? Belangrijke kenmerken:





-- In 2019 waren er 10% meer vrouwelijke dan mannelijke reizigers;

-- De gemiddelde uitgaven per persoon van mannelijke reizigers is hoger;

-- Er was een gestage groei van uitgaande toeristen uit tweede- en

derderangssteden;

-- Gekeken naar leeftijd, besteedde de categorieën geboren na de 80'er

jaren en boven de 60 het meest, terwijl mensen die zijn geboren na 2000

de trend van alleen reizen volgen.

De verschillende consumentenprofielen die het rapport onthult, wijzen allemaal naar een toenemend verschillende reizigersgroep, met allemaal andere verwachtingen en eisen aan diensten. Zo vindt de jonge generatie mobiele betalingsdiensten essentieel, terwijl senioren vooral op zoek zijn naar informatie.



Groei in QR-betalingen en uitgaande reizen naar nieuwe bestemmingen



Uit het rapport blijkt ook dat Chinese uitgaande reizigers in de eerste helft van 2019 $127,5 miljard uitgaven. Bestemmingen in Europa, de Verenigde Staten en Australië bleven topfavoriet, maar toch was er voor het eerst een aanzienlijke groei in de bezoekers aan landen die deelnemen aan het Gordel- en Weginitiatief, zoals Wit-Rusland, Myanmar, Georgië en Nepal.



Daarnaast wijst het rapport erop dat Chinese reizigers veel waarde hechten aan gastvrijheid, dineren en boeken voor vertrek:





-- 80% van de reizigers verblijft in eersteklas (5 sterren) hotels.

-- Uitgaven aan eten en drinken in regio's als de Zuid-Pacific en het

Midden-Oosten namen met ongeveer 60% toe.

-- Het rapport laat ook een aanzienlijke groei zien in online boekingen

voor vermaak en attracties.

Deze zeer gesegmenteerde groep reizigers vragen naar steeds meer uiteenlopende diensten. Om beter aan te sluiten bij opkomende trends en verschillende behoeften van reizigers over de grens, heeft UnionPay International zich extra ingespannen voor het verbeteren van productontwikkeling en diensten en heeft het haar acceptatiebereik uitgebreid naar 177 landen en gebieden.



UnionPay's contactloze betalingssolution QuickPass wordt nu door 3,4 miljoen verkopers buiten het vasteland van China geaccepteerd, met vijf nieuwe bestemmingen in 2019, waaronder Mexico en Tsjechië. UnionPay QR-betalingen zijn beschikbaar op 450.000 acceptatiepunten, 50% meer in vergelijking met de eerste helft van 2019, en in 32 markten. UnionPay-kaarthouders kunnen nu in 52 landen en gebieden QR-betalingen verrichten.



Voor wat betreft informatie, geeft de sectie "Buitenlandse Reisservice"-sectie in de UnionPay-app informatie over gebruikersbegeleiding van UnionPay-kaarten, speciale aanbiedingen, wisselkoersen, belastingteruggaven en meer.



Speciale aanbiedingen voor de feestdagen



Voor Chinese uitgaande reizigers, blijft UnionPay de beste betalingsoptie en wordt geaccepteerd door 28,5 miljoen verkopers over de hele wereld, waaronder 500.000 nieuwe leden uit topbestemmingen in Italië, het VK en India en door meer 70 internationale luchtvaartmaatschappijen.



Nu de feestdagen in aantocht zijn, heeft UPI speciale aanbiedingen uitgerold bij 30.000 verkopers in 34 landen en gebieden, waaronder een korting van 30% voor uitgaande kaarthouders. UPI zal samen met haar partner Ctrip beginnen met extra cashback-beloningen en enkele andere voordelen:





-- Reizigers kunnen gebruikmaken van exclusieve aanbiedingen bij

belastingvrije winkels op vliegvelden en kunnen besparen op

luchthavenvervoer door te betalen met UnionPay QuickPass. Op sommige

plekken wordt betaling met QR-code beloond met RMB50 cashback.

-- UnionPay heeft haar grensoverschrijdende cashback-beloningsprogramma

gelanceerd met acht commerciële banken in China. Kaarthouders die

winkelen bij buitenlandse of geselecteerde online verkopers, kunnen een

1% cashback van iedere aankoop krijgen. De beloningen zijn beschikbaar

in combinatie met andere voordeelacties.

-- UnionPay-kaarthouders kunnen 5% extra cashback krijgen door te winkelen

bij partnerverkopers van Ctrip.

-- De speciale aanbiedingen zijn beschikbaar in 80 belangrijke

zakendistricten over de hele wereld.

Het aantal buiten China uitgegeven UnionPay-kaarten is inmiddels 130 miljoen. UPI heeft ook speciale aanbiedingen gelanceerd voor buitenlandse kaarthouders bij meer dan 2.000 verkopers in 23 gebieden buiten het vasteland van China. Bij geselecteerde verkopers van belangrijke Chinese steden, kunnen kaarthouders van buiten China ook gebruikmaken van kortingen tot wel 40%.



