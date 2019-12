Laatste weekend van de Los Angeles Auto Show van 2019 boordevol testritten, beroemdheden, activiteiten voor het hele gezin en volledig nieuwe voe

De LA Auto Show is geopend tot en met zondag 1 december 20.00 uur, en hier ziet u voor het eerst meer dan 70 nieuwe modellen, waaronder de eerste SUV van Aston Martin, de DBX



LOS ANGELES, 2 december 2019 /PRNewswire/ -- In het laatste weekend van de LA Auto Show zijn er enorm veel verschillende activiteiten te beleven, waaronder diverse beroemdheden die hun opwachting maken en een volledig nieuwe toevoeging aan de meer dan 70 voertuigintroducties van de show.



https://mma.prnewswire.com/media/479829/Automobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/479829/Automobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg]



Met meer dan 1000 voertuigen op de showvloer kunnen bezoekers van de LA Auto Show de nieuwste auto's, trucks, SUV's en nog veel meer zien. Meer dan 70 modellen zijn hierbij voor het eerst te zien, waaronder Ford Mustang Mach-E [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2657397-1&h=293208644&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2657397-1%26h%3D702538419%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fautomobilityla.com%252Fdebut%252Fmustang-mach-e%252F%26a%3DFord%2BMustang%2BMach-E&a=Ford+Mustang+Mach-E], Porsche Taycan 4S [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2657397-1&h=1502843404&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2657397-1%26h%3D996929064%26u%3Dhttps%253A%252F%252Flaautoshow.com%252Fvehicle%252Fporsche-taycan-turbo-4s%252F%26a%3DPorsche%2BTaycan%2B4S&a=Porsche+Taycan+4S], Land Rover Defender 110 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2657397-1&h=1803851767&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2657397-1%26h%3D315834536%26u%3Dhttps%253A%252F%252Flaautoshow.com%252Fvehicle-debuts%252F%253Ffwp_vehicle_man%253Dland-rover%26a%3DLand%2BRover%2BDefender%2B110&a=Land+Rover+Defender+110] - en de eerste SUV van Aston Martin, DBX [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2657397-1&h=3332353310&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2657397-1%26h%3D2215429334%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.astonmartin.com%252Fen-us%252Fmodels%252Fdbx%26a%3DDBX&a=DBX], die vanaf zaterdag 30 november in de Galpin's Hall of Customs te zien zullen zijn.



Kaartjes voor de LA Auto Show van 2019 kunnen nu online worden gekocht op LAAutoShow.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2657397-1&h=4263600567&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2657397-1%26h%3D45881002%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2640601-1%2526h%253D806334478%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Flaautoshow.com%25252F%2526a%253DLAAutoShow.com%26a%3DLAAutoShow.com&a=LAAutoShow.com], waar bezoekers van de show ook een volledige lijst kunnen zien met de merken die in de show van dit jaar te zien zijn. Algemene toegangskaartjes kosten $20+ belastingen.





WAT: De Los Angeles Auto

Show nodigt gasten

uit voor het tweede

en laatste weekend,

waarin

voertuigintroducties

en nieuwe concepten

te zien zijn, samen

met testritten,

virtual reality,

interactieve

ervaringen en meer,

op een van de

grootste autoshows

ter wereld. De

hoogtepunten zijn

onder andere:









-- Aston Martin DBX: De

Aston Martin DBX, de

eerste SUV van het

bedrijf, is voor het

eerst te zien in de

Galphin's Hall of

Customs. De DBX is

gebaseerd op een

volledig nieuwe

architectuur en is

bedoeld om passagiers

in de echte Aston

Martin-stijl te

vervoeren. De DBX zit

boordevol nieuwe

technologie om

automobilist en

passagier veiligheid

te bieden, is

comfortabel en luxe,

en zal voor degene

die achter het stuur

zit een absolutie

sensatie zijn.





-- Beroemdheden &

Signeerevenementen:





-- Antron Brown, NHRA-coureur (Toyota - South

Hall //30 november, 11.00-12.00)





-- J.R. Todd, NHRA-coureur (Toyota - South Hall

//30 november, 11.00-12.00)





-- DJ Lee Dyson, discjockey (Lexus -South Atrium

//30 november, 15:00-20.00)





-- Doublelift & Team Liquid (Honda -West Hall //

1 december, 11.00-11.30, 12.00-12.30)





-- Dustin Brown, ijshockeyspeler LA Kings (Toyota

-South Hall //1 december, 16.00-17.00)





-- Interactieve

activiteiten:





-- Disney--Pixar's "Onward": Fans krijgen de kans

om op de foto te gaan met een levensechte

versie van Guinevere, de bestelbus uit de

volgende film van Disney--Pixar: "Onward." Met

een halve maan op de ramen en een "Pegacorn"

(deels Pegasus, deels eenhoorn) op beide kanten

geschilderd krijgen gasten bij Guinevere een

voorproefje van het avontuur dat de twee

elvenbroertjes in de film te wachten staat.





-- Ford STEAM Machine: De Ford STEAM Machine

maakt zijn nationale debuut op de LA Auto Show

en hierbij horen experimenten en leuke

spelletjes waarmee kinderen van alles leren

over luchtdruk, kinetische energie, magnetisme,

de wetten van Newton en meer. Ford creëerde de

Ford STEAM Machine om kinderen te betrekken bij

wetenschap, technologie, techniek, kunst en

wiskunde en om barrières voor STEAM-onderwijs

weg te nemen.





-- LEGO, Inc.: Bouw met ons mee in de allereerste

LEGO-stand van de show, die de populaire

autocultuur van Los Angeles laat zien. Een

hoogtepunt van de stand zal de levensgrote LEGO

Bugatti Chiron zijn, een 1:1 replica van de

levensechte auto die volledig is gemaakt van

technische LEGO-stukken.





-- Nieuwe EV-

initiatieven: De show

blijft doorgaan met

zijn nieuwe

initiatief om het

bewustzijn rond

elektrische

voertuigen en EV-

eigendom te

vergroten. Dubbed EV



LA, het nieuwe

programma wordt

mogelijk gemaakt met

de steun van het Los

Angeles Department of

Water and Power

(LADWP) en andere

partners, waaronder

het Clean Vehicle

Rebate Project, de

Electric For All-

campagne van Veloz,

Electrify America,

Plug In America en

het UC Davis

Institute of

Transportstudies.





-- Testritten:

Deelnemers kunnen

achter het stuur

kruipen van de

nieuwste en beste

merken, waaronder

Acura, Audi,

Chrysler, Fiat, Ford,

Honda, Jaguar, Jeep,

Kia, Land Rover,

Lincoln, Polaris,

Nissan, Ram, Subaru,

Toyota en Volkswagen.

Voor het eerst biedt

ook Tesla testritten

aan tijdens de LA

Auto Show.





Zaterdag 30 november:

9:00 - 23:00

WANNEER:



---



Zondag 1 december:

9:00 - 20:00









WAAR: Los Angeles Convention

Center





1201 S Figueroa St,

Los Angeles, CA 90015









VISUEEL: Perspakketten en

logo's hier

beschikbaar op de LA

Auto Show-site.

Foto's van de shows

van 2019 zijn hier

online te zien, samen

met een video van de

hoogtepunten van het

eerste weekend hier.

De website van LA

Auto Show wordt

voortdurend

bijgewerkt met de

nieuwste foto's en

video's.







Over de Los Angeles Auto Show en AutoMobility LA De Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) werd opgericht in 1907 en is ieder jaar de eerste grote Noord-Amerikaanse autoshow. In 2016 gingen de Press & Trade Days van de show samen met de Connected Car Expo (CCE), om samen AutoMobility LA(TM) te worden, de eerste handelsshow waarin de technologiesector en de autosector samen komen om nieuwe producten en technologieën te lanceren, en de meest urgente kwesties voor de toekomst van transport en mobiliteit te bespreken. AutoMobility LA 2019 vindt van 18-21 november plaats in het Los Angeles Convention Center, met tussentijdse introducties van nieuwe voertuigen van producenten. LA Auto Show 2019 is van 22 november tot 1 december geopend voor het publiek . Bij AutoMobility LA doet de nieuwe autobranche zaken, onthullen zij grensverleggende nieuwe producten en doen zij strategische aankondigingen voor de internationale media en brancheprofessionals uit de hele wereld. LA Auto Show wordt goedgekeurd door de Greater LA New Car Dealer Association en is eigendom van en wordt geëxploiteerd door ANSA Productions. Ga voor het laatste shownieuws en informatie over de LA Auto Show naar Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2657397-1&h=70494956&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2657397-1%26h%3D1073067348%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2640601-1%2526h%253D3638961486%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fc212.net%25252Fc%25252Flink%25252F%25253Ft%25253D0%252526l%25253Den%252526o%25253D2434488-1%252526h%25253D1202015780%252526u%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Furldefense.proofpoint.com%2525252Fv2%2525252Furl%2525253Fu%2525253Dhttp-3A__twitter.com_LAAutoShow%25252526d%2525253DDwMGaQ%25252526c%2525253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%25252526r%2525253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%25252526m%2525253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%25252526s%2525253DTt-77OHS-KfRthAy3Fwghk0rQP3KxW8bEF-fMKUWSUw%25252526e%2525253D%252526a%25253DTwitter%2526a%253DTwitter%26a%3DTwitter&a=Twitter], Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2657397-1&h=2984269234&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FLAAutoShow&a=Facebook] of Instagram [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2657397-1&h=726344059&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2657397-1%26h%3D910621700%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2640601-1%2526h%253D235057872%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fc212.net%25252Fc%25252Flink%25252F%25253Ft%25253D0%252526l%25253Den%252526o%25253D2434488-1%252526h%25253D884263836%252526u%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Furldefense.proofpoint.com%2525252Fv2%2525252Furl%2525253Fu%2525253Dhttps-3A__www.instagram.com_laautoshow_%25252526d%2525253DDwMGaQ%25252526c%2525253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%25252526r%2525253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%25252526m%2525253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%25252526s%2525253D_Xqx8cKOFswACzHtbWMGfpDwKgg9yTjtu73e-RLFRXA%25252526e%2525253D%252526a%25253DInstagram%2526a%253DInstagram%26a%3DInstagram&a=Instagram] en schrijf u in voor nieuwsberichten op http://www.laautoshow.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2657397-1&h=3949545813&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2657397-1%26h%3D495638918%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2640601-1%2526h%253D525199451%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fc212.net%25252Fc%25252Flink%25252F%25253Ft%25253D0%252526l%25253Den%252526o%25253D2434488-1%252526h%25253D3764946815%252526u%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Furldefense.proofpoint.com%2525252Fv2%2525252Furl%2525253Fu%2525253Dhttp-3A__www.laautoshow.com_%25252526d%2525253DDwMGaQ%25252526c%2525253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%25252526r%2525253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%25252526m%2525253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%25252526s%2525253DsTiNeDCltXjU6kWP_PPocHZCp38fEQ3ElHrVZd5mZAU%25252526e%2525253D%252526a%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.laautoshow.com%2525252F%2526a%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.laautoshow.com%25252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.laautoshow.com%252F&a=http%3A%2F%2Fwww.laautoshow.com%2F]. Ga voor meer informatie over AutoMobility LA naar https://www.automobilityla.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2657397-1&h=4114663577&u=https%3A%2F%2Fwww.automobilityla.com%2F&a=https%3A%2F%2Fwww.automobilityla.com%2F] en volg AutoMobility LA op Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2657397-1&h=4060613635&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2657397-1%26h%3D2233767723%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2640601-1%2526h%253D2170429950%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fc212.net%25252Fc%25252Flink%25252F%25253Ft%25253D0%252526l%25253Den%252526o%25253D2434488-1%252526h%25253D531825851%252526u%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Furldefense.proofpoint.com%2525252Fv2%2525252Furl%2525253Fu%2525253Dhttps-3A__twitter.com_automobilityla-3Flang-3Den%25252526d%2525253DDwMGaQ%25252526c%2525253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%25252526r%2525253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%25252526m%2525253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%25252526s%2525253DI-SeIZ2UcOCLBxKwl-HelftA_JwVQEoc7z7CLXh2ciU%25252526e%2525253D%252526a%25253DTwitter%2526a%253DTwitter%26a%3DTwitter&a=Twitter], Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2657397-1&h=1200538140&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2657397-1%26h%3D809902412%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2640601-1%2526h%253D3832355952%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fc212.net%25252Fc%25252Flink%25252F%25253Ft%25253D0%252526l%25253Den%252526o%25253D2434488-1%252526h%25253D918639952%252526u%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Furldefense.proofpoint.com%2525252Fv2%2525252Furl%2525253Fu%2525253Dhttps-3A__www.facebook.com_automobilityla_%25252526d%2525253DDwMGaQ%25252526c%2525253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%25252526r%2525253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%25252526m%2525253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%25252526s%2525253DBghFsobugMQzD_jTRzgvWugIM8Zjq_EWKthIo09QAUI%25252526e%2525253D%252526a%25253DFacebook%2526a%253DFacebook%26a%3DFacebook&a=Facebook] of Instagram [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2657397-1&h=15304913&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2657397-1%26h%3D2004118578%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2640601-1%2526h%253D2743470145%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fc212.net%25252Fc%25252Flink%25252F%25253Ft%25253D0%252526l%25253Den%252526o%25253D2434488-1%252526h%25253D3410101566%252526u%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Furldefense.proofpoint.com%2525252Fv2%2525252Furl%2525253Fu%2525253Dhttps-3A__www.instagram.com_automobilityla_%25252526d%2525253DDwMGaQ%25252526c%2525253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%25252526r%2525253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%25252526m%2525253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%25252526s%2525253DDhXARHgccri7aqVjW4fNJ33toDz3OKMKBPQzLVKKlyM%25252526e%2525253D%252526a%25253DInstagram%2526a%253DInstagram%26a%3DInstagram&a=Instagram].



CONTACTEN MEDIA: FleishmanHillard FH.LAAUTOSHOW.TEAM@fleishman.com [mailto:FH.LAAUTOSHOW.TEAM@fleishman.com] 310-482-4270



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/479829/Automobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2657397-1&h=3995676994&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2657397-1%26h%3D2059157357%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F479829%252FAutomobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F479829%252FAutomobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F479829%2FAutomobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg]



Web site: http://www.laautoshow.com/