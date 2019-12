Anticiperen op de winter: 8 winterse kersttips voor de regio Hannover

HANNOVER, Duitsland, 2 december 2019 /PRNewswire/ -- In de regio Hannover zijn er veel evenementen tijdens de advents- en voor-kersttijd: soms luidruchtig, soms rustig, soms contemplatief, soms acrobatisch - het zijn allemaal unieke en onvergetelijke momenten. De Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) heeft acht winterse kersttips voor een bezoek in de regio Hannover samengesteld:



Tip 1: De kerstmarkten 2019



Sinds eind november lokken de kerstmarkten mensen met hun kerstgeur naar buiten om de verwachting van Kerstmis te vieren. In de oude stad van Hannover verspreidt het Wunschbrunnenwald zijn magische sfeer. In het historische dorp wachten ambachtslieden zoals zijdekenschilders en borstelmaaker op de bezoekers om hun kunst te tonen. Het Finse kerstdorp is traditioneel gelegen op de Ballhofplatz, waar bezoekers kunnen genieten van heerlijke zalm en hete Glögi. Andere kerstmarkten zijn te vinden voor het hoofdstation, op de Lister Meile en in vele delen van de stad.



Tip: de kerstmarkten hebben ook in de regio Hannover en de historische 9 steden in Nedersaksen veel te bieden.



25 november - 22 december, oude binnenstad van Hannover



Tip 2: Stadsrondleiding: Hannover in de kerstglans



Begeleid door de kerstmuziek die overal klinkt en omgeven van de glamour van de voor-kerstperiode, wordt de feestelijk verlichte binnenstad en de oude stad bezocht.



Vrijdags, 29 november - 20 december



Tip 3: GOP- Wintervarieté: Impulsen



Het publiek ervaart de dynamische, krachtige ontmoeting van ritme, lichaamskunst en dans! Impuls zorgt voor een onvergetelijke totaalervaring van muziek, beeld en beweging. Ook het landschap in de Orangerie van de Herrenhäuser Tuinen is spectaculair: ongewone scenario's van projectie en geluid zullen u verrassen.



23 november - 12 januari 2020, Herrenhäuser Gärten



Tip 4: GOP Kerstmis Musical voor kinderen: De konings' zoon en de gochelaars' dochter



De jonge prins verveelt zich gewoonweg te veel aan het hof. Hij droomt van avonturen en om eindelijk normale mensen te leren kennen. Alleen zijn beste vriend, de hofnar, kan helpen. Hij toont de prins het circus, dat momenteel in de stad is. Daar ziet hij het wilde meisje, dat haar trucs laat zien op de luchtswing: een prachtig muzikaal sprookje!



2 november - 5 januari 2020 GOP Georgspalast



Tip 5: Winterdierentuin: Winterwonderland in avonturenpark Hannover



Vanaf eind november wordt Meyers Hof omgetoverd tot een sprankelend winterwonderland met schaatsbaan, wintermarkt, kerstman, sprookjesachtige adventskalender, kindercarrousels, ijsdisco en vele speciale evenementen.



29 november - 4 februari 2020, Avonturenpark Hannover



Tip 6: Hans en Grietje



Het beroemde sprookje van de gebroeders Grimm is een geweldige opera: een volledig orkest, bekende kinderliedjes en de beroemde avondzegen maken de voorstelling zo populair.



15 november - 25 december, Staatsopera Hannover



Tip 7: Kerstcircus Hannover



Het kerstcircus gaat zijn derde ronde in met de populaire "Grand Prix van de artisten" en brengt een eersteklas kerstcircus: prijsgekozen artiesten van festivals in Monte-Carlo tot naar Moskou moeten een heel bijzondere hindernis overwinnen, want het publiek beslist wie van de beste is tussen de hemel van de tent en de grond van de manege.



17 - 29 december, Schützenplatz Hannover



Tip 8: Holiday on Ice



Magische decors, indrukwekkende kostuums, spectaculaire choreografieën en een gepassioneerd liefdesverhaal - dat is waar het in de nieuwe show van Holiday on Ice om draait. De nieuwe productie "Supernova" opent haar deuren in een mysterieuze wereld met indrukwekkende showmomenten en een galactische ijsshow.



12 - 15 december, TUI Arena



Geschikte avonturenpakketten, inclusief overnachting in Hannover, zijn te vinden op: www.visit-hannover.com/erlebnispakete [http://www.visit-hannover.com/erlebnispakete]



De TOP 10 kerstevenementen in de historische 9 +2 steden van Nedersaksen zijn te vinden op: www.9staedte.de [http://www.9staedte.de/]



Contact: Hannover Marketing and Tourism GmbH Maike Scheunemann Telefoon: +49-(0)511-123490-26 E-mail: presse@hannover-marketing.de [mailto:presse@hannover-marketing.de]