De Loro Parque Stichting onthult een standbeeld om bewustzijn met betrekking tot het gebruik van plastic te creëren

TENERIFE, Spanje, 2 december 2019 /PRNewswire/ -- (EFE) - De Loro Parque Stichting heeft afgelopen donderdag een standbeeld onthuld dat is gemaakt van afval dat afkomstig is uit verschillende delen van de eilandengroep, om de aandacht te vestigen op het 'serieuze probleem' dat door de aanwezigheid van plastic in het milieu wordt veroorzaakt en om het publiek hiervan bewust te maken.



https://mma.prnewswire.com/media/1037440/Loro_Parque.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1037440/Loro_Parque.jpg]



Het standbeeld van Paolo Bonao is geïnspireerd door de van Gran Canaria afkomstige kunstenaar Néstor Martín-Fernández de la Torre en onderstreept het beleid van de Loro Parque Stichting om het bewustzijn over de zorg voor het milieu te vergroten, evenals de noodzaak om het dagelijks gebruik van plastic door mensen en instanties te reduceren.



Het standbeeld bestaat grotendeels uit blikjes, plastic flessen en doppen, verzameld door studenten van verschillende educatieve centra tijdens de campagne 'Bye Bye Plastic', die werd gepromoot door de Loro Parque Stichting in samenwerking met de Universiteit van La Laguna (ULL).



De voorzitter van de Loro Parque Stichting, Christoph Kiessling, presenteerde de 500 aanwezigen op het evenement in de Paraninfo van de ULL wat gegevens, zoals het feit dat er per minuut wereldwijd een miljoen plastic flessen worden geproduceerd, genoeg om het eiland Tenerife geheel te omringen.



Of het feit dat er na een jaar meer dan 500.000 miljoen plastic flessen in het milieu te vinden zijn, die op elkaar gestapeld de helft van de afstand tussen de aarde en de zon zouden kunnen overbruggen.



Kiessling betreurde het dat slechts zeven procent van het door mensen gebruikte plastic wordt gerecycled, wat onder andere betekent dat het resterende plastic afval met name de biodiversiteit in zee schaadt, en diersoorten die al miljoenen jaren op de planeet leven.



Kiessling vertelde de aanwezigen vervolgens dat plastic niet verdwijnt, maar 'van vorm verandert' en in microdeeltjes de voedselketen binnendringt, waarbij het door verschillende soorten worden geconsumeerd en zo in ons eten terecht komt: "ieder van ons eet vijf gram plastic per week", voegde hij eraan toe.



"We zijn de enige diersoort die zijn leefomgeving kapot maakt. In 2050 zal er zich meer plastic in het water bevinden dan vissen. We maken voor de zesde keer een massale uitsterving van diersoorten mee. "We maken alles kapot", waarschuwde Kiessling.



De rector van de universiteit van La Laguna, Rosa Aguilar, zei dat 'Bye Bye Plastic' 'een schakel' vormt in de samenwerking tussen de universiteit en de Loro Parque Stichting. Het initiatief, zo voegde ze eraan toe, promoot 'intensieve' schoonmaakcampagnes van plastic in de oceanen.



De ULL heeft als doel met dit soort samenwerking de 'ontwikkeling' en het 'welzijn' van de gemeenschap te bevorderen door te focussen op haar 'ervaringsgebieden' en de inzet op duurzaamheid, aldus Aguilar.



"Dit zijn geen loze woorden: in ons regeringsplan, dat binnenkort voor het publiek beschikbaar zal worden gesteld, zijn er niet minder dan 18 maatregelen die rechtstreeks verband houden met duurzaamheid," benadrukte de rector.



Victoria Martín, professor aan de Faculteit Plantkunde van de ULL, onderstreepte de invloed van menselijk handelen zoals het dumpen van plastic in het milieu, en benadrukte het totale aantal diersoorten dat op de Canarische eilanden op het land (15.972) en in de zee (7.007) voorkomt.



Het totale aantal komt niet in de buurt van de 28.000 bedreigde diersoorten op de hele aarde. "Het is alsof alle diersoorten om ons heen bedreigd worden", aldus de professor.



Deze verslechtering van de wereldwijde biodiversiteit, voegt Martín eraan toe, is grotendeels te wijten aan twee factoren: de versnippering van leefgebieden op land en in zee, voornamelijk als gevolg van de bevolkingsgroei, en de vestiging van exotische soorten in bepaalde leefgebieden.



Het evenement werd bijgewoond door de vice-president van de Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga; de burgemeester van La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; de algemeen directeur van de infrastructuur- en educatieve promotiecentra van de regering van de Canarische Eilanden, Maria Candelaria González, en anderen.



Ze waren het allemaal eens over de belangrijke rol die openbare instanties op dit gebied spelen, naast de individuele acties van alle burgers en de noodzaak om nieuwe generaties via gericht onderwijs bewust te maken.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1037440/Loro_Parque.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1037440/Loro_Parque.jpg]



CONTACT: Natalya Romashko, Manager Communicatie, Loro Parque, +34-922-373-841 - Ext.: 319, dir.comunicacion@loroparque.com



Web site: https://www.loroparque.com/