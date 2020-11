BD ontvangt bestelling van het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid voor meer dan negen miljoen 15-minuten COVID-19 antigeentests

De eerste zending van 1,2 miljoen SARS-CoV-2 Assays voor gebruik op het BD Veritor(TM) Plus Systeem wordt medio november in Nederland geleverd



DEN HAAG, Nederland, en FRANKLIN LAKES, New Jersey, 2 november 2020 /PRNewswire/ -- BD (Becton, Dickinson & Company) , een wereldwijd toonaangevend medisch technologiebedrijf, kondigde vandaag aan dat ze een bestelling van het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid ontving voor 9,2 miljoen van zijn snelle, point-of-care, SARS-CoV-2 antigeentests voor gebruik op het BD Veritor(TM) Plus Systeem, dat SARS-CoV-2 detecteert bij symptomatische patiënten in ongeveer 15 minuten. De eerste 1,2 miljoen stuks worden medio november geleverd.



Dit is het eerste overheidscontract in Europa voor deze test, die in september CE-gemarkeerd werd volgens de IVD-richtlijn (98/79/EG). Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid heeft zijn oorspronkelijke bestelling met 8 miljoen tests verhoogd om de testcapaciteit te verbeteren. BD verwacht dat de opdracht tegen juni 2021 wordt uitgevoerd.



"We zijn er trots op dat we samen met het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid werken aan de uitbreiding van de sneltesten voor SARS-CoV-2. Deze test zal van cruciaal belang zijn voor een snelle diagnose en besluitvorming", zegt Fernand Goldblat, vice president en general manager, Integrated Diagnostic Solutions, Europe bij BD. "Deze snelle test, die de markt radicaal verandert, is de meest recente BD's uitgebreide reactie om de kritieke gezondheidsbehoeften van de wereld tijdens de wereldwijde pandemie aan te pakken."



Het BD Veritor(TM) Plus-systeem biedt een draagbaar gebruiksvriendelijk apparaat, waardoor het een ideale oplossing is voor point-of-care instellingen. Het BD Veritor(TM) Plus systeem is al in heel Europa in gebruik om Influenza A+B, Respiratory Syncytial Virus (RSV) en Group A Strep te detecteren. De SARS-CoV-2-test is sinds juli in de Verenigde Staten beschikbaar via een Emergency Use Authorization van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA).



Alle diagnostische producten voor SARS-CoV-2 van BD hebben regelgevende vergunningen in de markten waar ze verkocht worden. Europese klanten die geïnteresseerd zijn in de diagnostische oplossingen voor SARS-CoV-2 van BD kunnen terecht bij bd.com/VeritorSystem-EU [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2968497-1&h=927958462&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2968497-1%26h%3D1787127968%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fbd.com%252FVeritorSystem-EU%26a%3Dbd.com%252FVeritorSystem-EU&a=bd.com%2FVeritorSystem-EU] of contact opnemen met de lokale klantendienst van BD.



Over het BD Veritor(TM)-systeem voor snelle detectie van SARS-CoV-2 Assay



Het BD Veritor(TM) Plus-systeem voor snelle detectie van SARS-CoV-2 Assay is CE-gemarkeerd volgens de IVD-richtlijn (98/79/EG), maar is niet goedgekeurd door de FDA. De test is door de FDA in het kader van een Emergency Use Authorization (EUA) goedgekeurd voor gebruik door erkende laboratoria. De test is alleen toegestaan voor het opsporen van eiwitten van SARS-CoV-2, niet voor andere virussen of ziekteverwekkers; en de test is alleen toegestaan voor de duur van de verklaring dat er omstandigheden zijn die de toestemming voor noodgebruik van in-vitrodiagnostiek voor detectie en/of diagnose van COVID-19 op grond van artikel 564(b)(1) van de wet, 21 U.S.C. § 360bbb-3(b)(1) rechtvaardigen, tenzij de toestemming eerder wordt beëindigd of herroepen. Het BD Veritor(TM) Plus-systeem voor snelle detectie van SARS-CoV-2 Assay is niet toegestaan voor gebruik door consumenten of voor thuisgebruik.



Over BD



BD is een van de grootste wereldwijde medisch-technologische bedrijven ter wereld en werkt aan de verbetering van de gezondheid door medische ontdekkingen, de diagnostiek en de zorgverlening te verbeteren. Het bedrijf ondersteunt de helden in de frontlinie van de gezondheidszorg door innovatieve technologieën, diensten en oplossingen te ontwikkelen die zowel de klinische therapie voor patiënten als het klinische proces voor zorgverleners vooruithelpen. BD en zijn 65.000 medewerkers hebben een passie en toewijding om de veiligheid en efficiëntie van het zorgproces van artsen te helpen verbeteren, laboratoriumwetenschappers in staat te stellen ziekten nauwkeurig op te sporen en de mogelijkheden van onderzoekers om de volgende generatie van diagnostiek en therapieën te ontwikkelen, te bevorderen. BD is in vrijwel elk land aanwezig en werkt samen met organisaties over de hele wereld om enkele van de meest uitdagende wereldwijde gezondheidskwesties aan te pakken. Door nauw samen te werken met klanten kan BD helpen de resultaten te verbeteren, de kosten te verlagen, de efficiëntie te verhogen, de veiligheid te verbeteren en de gezondheidszorg toegankelijker te maken.



