Mirion Technologies Dosimetry Services Division neemt dosimetrietak van NRG in Nederland over

Uitbreiding van beschikbaarheid en ondersteuning voor Instadose®-bewakingsoplossingen voor persoonsdosimetrie in Europa



IRVINE, Californië en ARNHEM, Nederland, 2 november 2018 /PRNewswire/ -- Mirion Technologies Dosimetry Services Division (Mirion), een wereldwijd leverancier van oplossingen voor de detectie van straling, heeft vandaag de overname aangekondigd van de tak voor persoonsdosimetrie van de Nuclear Research and consultancy Group (NRG) in Arnhem, Nederland.



Persoonlijke dosismeters worden doorgaans gedragen door individuen die werken met of in de buurt van straling en worden gebruikt om de stralingsdosis waaraan zij worden blootgesteld tijdens het uitoefenen van hun functie/beroep, te meten, vast te leggen en te traceren. Met de overname van de dosimetrietak van NRG verwerft Mirion een nieuw Europees centrum voor dosimetriediensten in Arnhem, Nederland, en wordt de beschikbaarheid van slimmere, geavanceerde dosimetrieproducten en -diensten in Europa vergroot. Daarbij is inbegrepen de dosismeter Instadose® van Mirion, die zorgt voor een betere naleving van regelgeving, kostenefficiënt is en de veiligheidscultuur rond straling versterkt door direct inzicht te geven in dosissen.



"De overname van de dosimetrietak van NRG is onderdeel van de wereldwijde strategie van Mirion die erop is gericht om personen die werken met en in de buurt van straling, veilig te houden door de beschikbaarheid van geavanceerde bewakingsoplossingen voor straling, expertise en ondersteunende diensten uit te breiden", aldus Lou Biacchi, President van de Mirion Dosimetry Services Division. "Door de expertise van het dosimetrieteam van NRG te combineren met het innovatieve Instadose®-platform van Mirion, geven we onze Europese partners toegang tot slimmere bewakingsoplossingen en lokale expertise op het gebied van straling".



"De traditionele methode voor het bewaken van beroepshalve aan straling blootgesteld personeel is een tijdrovend proces dat met vertraging resultaten oplevert, die dan vaak te laat worden ontvangen om er proactief op te reageren", aldus Bart Leclou, Vice-President voor Worldwide Sales and Marketing van de Mirion Dosimetry Services Division. "Maar dat is niet meer de beste manier. Gegevens over de blootstelling aan straling moeten tegenwoordig direct beschikbaar zijn om het personeel beter te beveiligen en de risico's van blootstelling te verminderen. Onze overname van de dosimetrietak van NRG maakt het mogelijk om personeel beter te beschermen, met name in de gezondheidszorg waar de risico's van langdurige blootstelling aan straling het duidelijkst zijn".



Mirion levert het Instadose®-platform, een SLIMMERE technologie voor persoonsdosimetrie die het verzamelen en retourneren van badges (iets dat de verwerking vertraagt) overbodig maakt door direct blootstellingsgegevens en inzicht in cumulatieve dosissen te leveren en directe online toegang te geven tot dosisgegevens. Het bedrijf voorziet ook in robuuste online mogelijkheden voor stralingsbewaking en dosimetriebeheer, waarmee wordt voorzien in directe toegang tot huidige en historische dosisgegevens, samen met de mogelijkheid om binnen enkele minuten online wijzigingen aan te brengen in accounts, locaties, apparaten en dragers.



"We zijn blij met de overname door Mirion, omdat die ons de kans geeft om meer mensen kennis te laten maken met nieuwe innovatieve technologieën en diensten die helpen om werknemers overal ter wereld beter te beschermen tegen blootstelling aan straling", aldus Tom Grimbergen, manager van het team voor persoonsbewaking van NRG. "Wanneer je het terrein van de stralingsbewaking middels persoonsdosimetrie overziet, leidt Mirion de bedrijfstak met innovatieve technologieën die staan voor de toekomst van stralingsbewaking voor de beveiliging van werknemers".



Over Mirion Technologies | Dosimetry Services Division



De Mirion Dosimetry Services Division is een wereldwijd leverancier van diensten en oplossingen op het gebied van stralingsbewaking en dosimetrie met een breed scala aan toepassingen. Met het hoofdkantoor in Irvine, Californië-USA, is Mirion Dosimetry Services Division onderdeel van Mirion Technologies, Inc., een portefeuillebedrijf van Charterhouse Capital Partners LLP. Voor meer informatie gaat u naar: www.mirion.com [http://www.mirion.com/].



Over NRG



NRG is een internationaal actieve leverancier van nucleaire diensten georganiseerd als een vennootschap onder firma van Energy Research Centre of the Netherlands (ECN) en de ECN Nuclear Foundation. De dosimetrietak van NRG is gevestigd in Arnhem, Nederland, en beheert de persoonsdosimetrie van vele duizenden werknemers die in hun werk worden blootgesteld aan stralingsbronnen. Voor meer informatie gaat u naar: www.nrg.eu [http://www.nrg.eu/].



