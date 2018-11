GEP wint onderscheiding voor softwareleverancier van het jaar van Global Sourcing Association

- SMART by GEP®, het cloudeigen, source-to-pay, digitale inkoopplatform van het bedrijf zet de toon in de branche voor software voor uitgavebeheer, inkoop en toeleveringsketens



CLARK, New Jersey, 2 november 2018 /PRNewswire/ -- GEP, een toonaangevende aanbieder van oplossingen voor inkoop en toeleveringsketens voor Fortune 500- en Global 2000-bedrijven wereldwijd kondigde vandaag aan dat de Global Sourcing Association GEP heeft benoemd tot "Software Provider of the Year" op de jaarlijkse Global Sourcing Summit & Awards die kort geleden in Johannesburg, Zuid-Afrika, zijn gehouden.



SMART by GEP(®) eenduidige source-to-pay inkoopsoftware is het toonaangevende, cloudeigen, digitale platform voor bevoorradings-, inkoop- en uitgavebeheer



Volgens Subhash Makhija, medeoprichter en CEO van GEP, heeft het productteam van het bedrijf zichzelf uitgedaagd om het krachtigste, meest effectieve eenduidige inkoopplatform [https://www.smartbygep.com/] van de branche te leveren, terwijl het een prachtige en zeer eenvoudig te gebruiken, op de klant gerichte applicatie creëert.



Hij merkte op dat GEPs snel groeiende klantbasis - voornamelijk bestaand uit Fortune 500- en Global 2000-bedrijven - het succes belicht dat GEP heeft bereikt bij het samenbrengen van verwerkingsexpertise, geavanceerde AI en analytics, doordacht design en verfrissende esthetiek, op een platform van wereldniveau dat eenvoudig de zware verwerkings- en doorvoereisen van de meeste complexe bedrijven ter wereld aan kan.



"SMART by GEP is eigenlijk een digitale werkplek, één waarin de kerngebruikers iedere dag een hoop tijd doorbrengen -- en daarom is SMART by GEP vooral een fantastische plek om te werken," zei Al Girardi, vice president of marketing and analyst relations bij GEP. "Gebruikerservaring stuurt de aanname en aanname bepaalt de waarde."



SMART by GEP heeft volledige source-to-pay functionaliteit en een makkelijk te gebruiken, cloudeigen platform, inclusief uitgavenanalyse, bevoorradings- en contractbeheer, procure-to-pay, besparingsprojectbeheer en besparingstracking, facturering en aanverwante capaciteiten.



SMART by GEP is stevig verankerd in Microsoft Azure, en bereikt fantastische prestatieniveaus, schaalbaarheid en veerkracht wereldwijd. Het is eenvoudig te installeren, in te zetten en te gebruiken, zonder dat een uitgebreide training nodig is, en het is platformneutraal (het werkt met SAP, Oracle of andere veelgebruikte ERP- of F&A-systemen). En met uitstekende ondersteuning en dienstverlening, is GEP een brancheleider in klanttevredenheid.



SMART by GEP is doelgericht opgezet op basis van een enkele code voor optimale prestaties in de cloud, en het maakt gebruik van de cloudeconomie om een oplossing te leveren die eenvoudig de zwaarste verwerkingsvereisten van GEPs Fortune 500- en Global 2000-klanten aan kan, terwijl het overbodige infrastructuur en ondersteuningskosten wegneemt.



GEP helpt wereldwijde ondernemingen efficiënter en effectiever te werk te gaan, een concurrentievoordeel te behalen, de winstgevendheid te verhogen, en de bedrijfs- en aandeelhouderswaarde te maximaliseren.



Frisse ideeën, innovatieve producten, ongeëvenaarde domein- en vakdeskundigheid, en slimme, gepassioneerde mensen - zo creëert en levert GEP uniforme bedrijfsoplossingen van ongekende schaal, kracht en effectiviteit.



GEP, door het Gartner Magic Quadrant een leider genoemd en verkozen tot Best Provider tijdens de World Procurement Awards en EPIC Procurement Excellence Awards, wordt regelmatig erkend door Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders, Spend Matters, PayStream en Ardent Partners, als een innovator en leider in source-to-pay-inkoopsoftware.



GEP wordt ook vermeld als leidinggevend op het gebied van beheerde inkoopdiensten (inkoop-outsourcing) door de Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG, HfS en IAOP. Daarnaast is GEP volgens ALM Intelligence, het belangrijkste onderzoeksbureau in de sector voor beheerconsulting, de leider op het gebied van inkoopstrategie en consulting voor de toeleveringsketen.



Met 14 kantoren en operationele centra in Europa, Azië en Noord- en Zuid-Amerika, helpt GEP, gevestigd in Clark, New Jersey, bedrijven wereldwijd om hun strategische, operationele en financiële doelstellingen te realiseren. Ga voor meer informatie over ons uitgebreide assortiment strategische en beheerde diensten, naar www.gep.com [http://www.gep.com/]. Ga voor meer informatie over SMART by GEP, ons cloudeigen, uniforme source-to-pay-platform, naar www.smartbygep.com [http://www.smartbygep.com/].



