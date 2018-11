IKO Neemt Roof Tile Group Over

TORONTO, November 2, 2018 /PRNewswire/ --



De aankoop verbreedt het bereik van de marktleider op de metaaldakbedekkingsmarkt



IKO Industries Ltd. heeft vandaag aangekondigd dat het een deal heeft ondertekend, waarmee het de controle gaat nemen over de operaties van de Roof Tile Group, van de in Nieuw-Zeeland gebaseerde fabrikant en bouwer Fletcher Building.



De Roof Tile Group produceert metalen dakbedekkingen voor wereldwijd verkoop en distributie onder een aantal merknamen, waaronder Decra en Gerard. De overname van RTG werd gisteren in Auckland afgerond. De aankoop zal de footprint van de wereldwijde productie en operaties van IKO uitbreiden met het opnemen van productielocaties in Nieuw-Zeeland, Hongarije, Maleisië en de Verenigde Staten ; en meer dan 500 werknemers in de wereldwijde team van IKO.



"We zijn verheugd om RTG en zijn werknemers in onze familie te welkomen," zegt Hartley Koschitzky, Co-Chairman van IKO. "Deze overname vertegenwoordigt een uitstekende aanleiding om door te gaan met onze globale groeistrategie, en om onze metalen dakbedekkingsbedrijf uit te breiden buiten onze partnerschap met Metrotile NV, in het bijzonder op de Noord-Amerikaanse markt. Wij kijken uit naar de groei en de bouw van het RTG bedrijf en naar het leren van de kennis en de ervaringen van onze nieuwe teamgenoten in de metalen dakbedekkingsindustrie."



IKO maakte de financiële termen van de overname niet bekend. Het bedrijf gaf aan dat het RTG in de nabije toekomst gewoon door zou gaan met de gewoonlijke operaties, terwijl het bedrijf zich ondertussen focust op het inwerken van zijn nieuwe werknemers en het verkrijgen van inzicht in de operaties van RTG.



Over IKO IKO is een wereldwijde leider in dakbedekking, waterdichting en isolatie-industrie voor woning- en commerciële markten. IKO is een verticaal geïntegreerd bedrijf dat meer dan 30 productievestigingen beheert door heel Noord-Amerika en Europa. IKO is een familiebedrijf dat in 1951 is opgericht.



Copyright (c)2018 IKO. All rights reserved.



Voor media en industrie-analyseondersteuning, bezoek onze site op http://www.iko.com.



Volg ons op: LinkedIn [https://www.linkedin.com/company/iko-industries ] | Pinterest [http://www.pinterest.com/ikoroof ] | Houzz [http://www.houzz.com/pro/iko-roofing ] | Youtube [https://www.youtube.com/user/IKORoof ] | SlideShare [http://www.slideshare.net/IKO_Roofing ]



Derek Fee, Manager Corporate Communications, IKO Group of Companies, +1-416-780-5898, Email: derek.fee@iko.com