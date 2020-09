Albert Heijn lanceert nieuwe bezorgservice voor kleine huishoudens

Albert Heijn zet volop in op groei van online boodschappen doen. Het bedrijf speelt in op de sterk toegenomen vraag van consumenten om de dagelijkse boodschappen snel en makkelijk te laten bezorgen. Niet alleen heeft de supermarktketen de bezorgcapaciteit in krap twaalf maanden verdubbeld, ook lanceert Albert Heijn vandaag een nieuwe, gratis bezorgservice voor kleine huishoudens: AH Compact.