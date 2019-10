Regering van Sierra Leone en Sherbro Alliance Partners smeden alliantie voor economische welvaart op Sherbro Island

NEW YORK, 2 oktober 2019 /PRNewswire/ -- De regering van Sierra Leone (RvSL) en Sherbro Alliance Partners zijn verheugd de ondertekening aan te kondigen van een memorandum van overeenstemming over een strategisch partnerschap voor de ontwikkeling van een nieuwe charterstad, Sherbro Island City, gelegen op Sherbro Island aan de zuidkust van Sierra Leone.



Sherbro Island City zal dienen als motor voor de economische groei van Sierra Leone en de omliggende regio West-Afrika. Sherbro Island City, dat wordt geëxploiteerd onder een investeringsbeleid en regelgeving die gericht zijn op het aantrekken en behouden van langetermijninvesteringen, zal een gediversifieerde diensten- en productie-economie ontwikkelen waarmee werkgelegenheid voor de inwoners van Sierra Leone wordt creëert en nieuwe capaciteiten in de regio worden aangetrokken. Het project zal een efficiënte infrastructuur integreren met transparant en effectief bestuur, ondersteund door de intelligente toepassing van slimme technologie.



Gebruikmakend van de natuurlijke schoonheid van het eiland, wordt de economie van Sherbro Island City naar verwachting aanvankelijk aangedreven door toerisme, met projecten die zijn ontwikkeld en opgezet met respect voor de biodiversiteit van het eiland. Vroege proefprojecten voor landbouwproducten en -diensten en aquacultuurbedrijven worden ook overwogen.



Het Sherbro Island City-project is gestructureerd als een publiek-private samenwerking tussen de RvSL en Sherbro Alliance Partners, een bedrijf dat voortvloeit uit de visie van Idris Elba en Siaka Stevens. De heer Elba en de heer Stevens worden hierin ondersteund door een zeer ervaren internationaal team.



De RvSL is dit partnerschap aangegaan, niet alleen om de economische ontwikkeling van het land te versnellen, maar ook om buitenlandse investeerders het vertrouwen te geven dat Sierra Leone een vooraanstaande investeringsbestemming is. In een commentaar op het project zei Zijne Excellentie President Dr. Julius Maada Bio, die getuige was van de ondertekeningsceremonie: "Wij geloven dat Sherbro Island City een economische motor zal zijn voor ons land en onze buurlanden. Het zal ook ons vermogen aantonen om samen te werken aan een grootschalig project met transparantie en integriteit en het zal ons helpen bij de rebranding van ons land."



Dhr. Elba is bij velen bekend als een internationale acteur, producent, muzikant en humanitair, en heeft al lange tijd de intentie om de oprichting te ondersteunen van een project met een transformerende impact op het vaderland van zijn vader, Sierra Leone. "Mijn toewijding aan Sherbro Island City wordt gedreven door de wens om een verschil te maken, maar wel op een manier die tastbare voordelen oplevert voor West-Afrikanen en op de lange termijn kan worden ondersteund", zei dhr. Elba. De heer Stevens is medeoprichter van het Sherbro Island City-project en komt uit een vooraanstaande familie in Sierra Leone.



Tijdens de ondertekeningsceremonie werd de RvSL vertegenwoordigd door Zijne Excellentie Nabeel Farida Tunis, minister van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking. Sherbro Alliance Partners werd vertegenwoordigd door Idris Elba en Siaka Stevens.



CONTACT: Voor persvragen kunt u contact opnemen met Oriol Associates Ltd, info@oriolassociates.co.uk, 44-20-3170-7951; Kantoor van de perssecretaris en presidentiële woordvoerder, info@statehouse.gov.sl