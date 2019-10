ArisGlobal kondigt LifeSphere® MultiVigilance 10 aan, het eerste productierijpe geautomatiseerde end-to-end veiligheidssysteem in de bedrijfstak

LifeSphere® MultiVigilance 10 is voorzien van geheel nieuwe architectuur en design, evenals de nieuwste cognitieve automatiseringstechnologie, die baanbrekende efficiëntiewinst levert aan PV-teams



MIAMI, 2 oktober 2019 /PRNewswire/ -- ArisGlobal, de visionaire technologieleverancier voor geneesmiddelenontwikkeling in de lifesciencesindustrie, heeft vandaag de beschikbaarheid aangekondigd van LifeSphere® MultiVigilance 10 [https://www.arisglobal.com/products/lifesphere-multivigilance/](LSMV10), het enige end-to-end geautomatiseerde veiligheidssysteem voor geneesmiddelen dat productierijp is. LSMV10 is ontwikkeld en getest in samenwerking met toonaangevende mondiale farmaceutische bedrijven en gezondheidsautoriteiten. Dit heeft geresulteerd in een oplossing die onmiddellijke efficiëntiewinst en out-of-the-box naleving met alle wereldwijde indieningsvereisten oplevert.



Door aanscherping van budgetten en evoluerende wereldwijde regelgeving groeit het volume van veiligheidsgevallen elk jaar met bijna 15%. Daardoor kampen de teams voor geneesmiddelenveiligheid van vandaag met uitdagingen. Om deze druk te verminderen, maakt LSMV10 gebruik van cognitieve computertechnologieën, zoals natuurlijke taalverwerking en machinelearning, wat resulteert in een enkele, wereldwijde database die end-to-end automatisering voor de verwerking van alle ongewenste voorvallen ondersteunt. Bovendien maakt LSMV10 deel uit van het verenigde LifeSphere®-platform [https://www.arisglobal.com/arisglobal-lifesphere-platform/] van ArisGlobal en is het het eerste en enige veiligheidssysteem dat out-of-the-box integratie met medische informatie en oplossingen voor productklachten biedt. Hierdoor is naadloze uitwisseling van veiligheidsgegevens tussen deze kritieke functies mogelijk.



"Sinds we in juni 2018 de eerste AI-capaciteit van LifeSphere introduceerden, hebben we gelukkig samengewerkt met een ongelooflijke groep toonaangevende 'early adopters', die ons hebben geholpen aanzienlijke vooruitgang te boeken op het gebied van PV-automatisering", zegt Aman Wasan, Vice-President van Global Pharmacovigilance bij ArisGlobal. "Het resultaat is productierijpe automatisering in LSMV10, die uitvoerig is getest en gebruikt door mondiaal toonaangevende regelgevende instanties en verschillende grote life sciences-organisaties, waaronder twee farmaceutische bedrijven uit de top 25. Deze groep werkte met ons aan het identificeren van automatiseringsmogelijkheden bij de verwerking van cases en assisteerde bij de ontwikkeling van innovatieve manieren om ze op te lossen. Dit resulteerde in aanzienlijke efficiëntiewinsten en mogelijkheden voor aanzienlijke kostenbesparingen."



Het geheel nieuwe LifeSphere Safety-platform van ArisGlobal, LifeSphere MultiVigilance 10, is gebaseerd op gloednieuwe cloudarchitectuur, aangedreven door Amazon Web Services. Naadloze upgrades die via de cloud worden geleverd, zorgen ervoor dat LSMV10 altijd toekomstbestendig en conform is, en dat klanten niet langer dure en middelen-intensieve oplossingen op de locatie moeten beheren.



Meer informatie: Ga voor meer informatie over LifeSphere® Multivigilance 10 naar: https://www.arisglobal.com/products/LSMV10/ [https://www.arisglobal.com/products/LSMV10/]



Over ArisGlobal



ArisGlobal is een visionair technologiebedrijf dat de manier waarop de meest succesvolle life sciences-bedrijven van vandaag doorbraken ontwikkelen en nieuwe producten op de markt brengen, radicaal verandert. Het LifeSphere® cognitieve technologieplatform van ArisGlobal integreert machinelearningfunctionaliteit om de kernfuncties van de productlevenscyclus te automatiseren. Ons cognitieve platform is ontworpen met behulp van diepgaande expertise en een langetermijnperspectief dat meer dan 30 jaar beslaat. Het platform biedt bruikbare inzichten, verhoogt de efficiëntie, zorgt voor naleving en verlaagt de totale eigendomskosten door middel van multi-tenancy.



ArisGlobal heeft zijn hoofdkantoor in de Verenigde Staten en regionale kantoren in Europa, India, Japan en China.



Contactpersoon: Alberto Cantor Senior Manager, Corporate Marketing acantor@arisglobal.com [mailto:acantor@arisglobal.com] +1-609-360-4042 Bron: ArisGlobal



