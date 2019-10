Saoedische vrouwen onderstrepen ontwikkelingsinspanningen van het Koninkrijk aan een wereldwijd publiek

NEW YORK, 1 oktober 2019 /PRNewswire/ -- Het Saoedisch programma voor de ontwikkeling en wederopbouw van Jemen (SDRPY, Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen) heeft zijn deelname aan de 74ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) afgesloten. Als deel van haar activiteiten in New York, organiseerde de SDRPY-delegatie een tentoonstelling op het hoofdkantoor van de VN, liet zij de AVVN-deelnemers kennismaken met de ontwikkelingsinitiatieven van het Koninkrijk in Jemen en nam zij deel aan workshops over de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling van de VN. Verschillende leden van de SDRPY-missie namen ook deel aan de door de VN georganiseerde lezing, "Hoe de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling op alternatieve manieren te communiceren."



https://mma.prnewswire.com/media/1004551/SDRPY_delegation.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1004551/SDRPY_delegation.jpg]



Het SDRPY verwelkomde honderden bezoekers in haar paviljoen op de AVVN, waaronder leden van diplomatieke en regeringsdelegaties van over de hele wereld. Het personeel van het programma gaf uitleg over de ontwikkelings- en wederopbouwprojecten en toonde de positieve impact van het SDRPY in de provincies van Jemen aan ambtenaren uit meer dan 190 landen. In het bijzonder werd aan de tentoonstelling van het programma een bezoek gebracht door verschillende Arabische en andere ministers van Buitenlandse Zaken, VN-functionarissen en geïnteresseerden in ontwikkeling. De vertegenwoordigers van het SDRPY begroetten ook talrijke internationale media die verslag deden over de weeklange tentoonstelling.



De presentatie van het SDRPY over de ontwikkelingsprojecten van het Koninkrijk in Jemen -- daarbij gebruikmakend van virtuele realiteit (VR) en andere audiovisuele hulpmiddelen -- kreeg brede lof van de AVVN-bezoekers, evenals universele erkenning van het essentiële karakter van de zeven onderdelen van het SDRPY: gezondheid, onderwijs, energie, landbouw en visserij, water, vervoer, en het bouwen en herstellen van overheidsgebouwen. Met name prees de speciale VN-vertegenwoordiger voor kinderen en gewapende conflicten, Virginia Gamba, de ontwikkelingsinspanningen van het Koninkrijk in Jemen tijdens haar bezoek aan de SDRPY-stand. De SDRPY-projecten hebben zowel bijgedragen aan het verbeteren van het dagelijks leven in Jemen als aan het voorkomen van een verslechtering van de Jemenitische economie.



De prominente aanwezigheid van Saoedische vrouwen was een opmerkelijk kenmerk van de SDRPY-tentoonstelling, en zowel de vrouwen als de mannen van de SDRPY-missie waren verheugd om inleidende uitleg te geven over het programma in zowel het Arabisch als het Engels tijdens de gehele missie. In de loop van de week deelden zij meer dan 4.000 gedrukte materialen uit, waaronder boekjes met afbeeldingen, nieuwsbrieven en geïllustreerde gidsen van de uitgebreide activiteiten van het programma.



https://mma.prnewswire.com/media/1004552/SDRPY_Virginia_Gamba.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1004552/SDRPY_Virginia_Gamba.jpg]



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1004551/SDRPY_delegation.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2598132-1&h=3768667023&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2598132-1%26h%3D1289548371%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1004551%252FSDRPY_delegation.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1004551%252FSDRPY_delegation.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1004551%2FSDRPY_delegation.jpg]



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1004552/SDRPY_Virginia_Gamba.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2598132-1&h=1687749502&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2598132-1%26h%3D3465635677%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1004552%252FSDRPY_Virginia_Gamba.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1004552%252FSDRPY_Virginia_Gamba.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1004552%2FSDRPY_Virginia_Gamba.jpg]



CONTACT: media@sdrpy.gov.sa