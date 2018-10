Nieuwe versie van Neocase Software's HR Power brengt verdere automatisering naar Shared Service Centers

Nieuwe grote verbeteringen verhogen HR productiviteit en gemak voor werknemers.



PARIJS, 2 oktober 2018 /PRNewswire/ -- Neocase Software, de toonaangevende cloudleverancier van geïntegreerde oplossingen voor HR en Financiële Dienstverlening, heeft de release van de Versie 15 bekendgemaakt.



https://mma.prnewswire.com/media/752189/Neocase_Software_Inc_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/752189/Neocase_Software_Inc_Logo.jpg]



Uit onderzoek door het USC Center for Effective Organizations [https://ceo.usc.edu/files/2016/10/2012-04-G12-04-611-How_HR_Spends_Its_Time.pdf] is gebleken dat HR-organisaties slechts 27% van hun tijd aan strategisch werk besteden. Dat komt omdat 73% van de tijd wordt gespendeerd aan handmatige administratieve werkzaamheden. Een successvolle HR-transformatie betekent minder tijd besteden aan handmatig werk om meer tijd te kunnen inzetten voor strategisch werk. En Versie 15 bouwt voort op deze Neocase traditie.



Sinds 2008 ontwikkelt Neocase software die HR service centers in staat stelt hun administratieve werkzaamheden te automatiseren, zodat ze meer capaciteit overhebben voor strategische initiatieven. Neocase Version 15 brengt deze capaciteiten naar een ongekend hoog niveau dankzij Robotic Process Automation (RPA), en verbeteringen in het ontwerp.



Nieuwe dashboards en HR user interfaces stellen service center reps en teams in staat om efficiënter te werken met case management tools van industriële kracht.



Employee Document Management bevat nu een nieuwe connector voor Adobe eSign, zodat bedrijven die Adobe gebruiken electronische handtekeningen in hun geautomatiseerde processen kunnen inbouwen. DocuSign verbeteringen geven HR service reps nieuwe zichtbaarheid aan de e-signature status wanneer DocuSign wordt gebruikt.



Document Templates kunnen nu gemaakt worden met dynamic inserts, gebaseerd op employee rollen en case data. Zo kunnen er verschillende contractuel parameters automatisch in een document worden geplaatst, gebaseerd op de lidmaatschapsgegevens van de Vakbond die in het werknemersdossier staan. Deze Document Management verbeteringen automatiseren een van de meer tijdrovende transactionele aspecten van HR.



Versie 15 verbetert de ervaring van de werknemer door toevoeging van een gemakkelijke Instant Messaging (IM) kanaal, die Neocase integreren met populaire IM apps zoals Skype and Slack. Een werknemer kan chatten met een HR-vertegenwoordiger, en antwoorden ontvangen van de Neocase Knowledge base vanuit Skype op welk apparaat ook. Dankzij dit gemak kunnen werknemers toegang krijgen tot HR service vanaf de ondersteunde applicatie van hun keuze.



De Neocase REST API schakelt nu 3rd party chatbots om dieper te communiceren met de Case Management module, zodat de chatbot meer kan uitvoeren van het case management proces. Dit maakt de HR-agenten vrij om hun inspanningen te richten op hoogwaardiger taken.



Volgens Jerome Menard, Neocase Chief Technology Officer, "De verbeteringen in Neocase 15 zijn onderdeel van de Neocase missie om voortdurend de productiviteit te verbeteren van de HR Service Centers van onze klanten en de ervaringen van hun werknemers als klanten. Daardoor boeken veel meer van onze klanten grote vooruitgang op het pad van hun HR transformatie."



Voor meer informatie over Neocase Solutions, klik hier [https://www.neocasesoftware.com/].



Voor meer informatie: Jim Watson, Director of Product Marketing jwatson@neocasesoftware.com [mailto:jwatson@neocasesoftware.com]



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/752189/Neocase_Software_Inc_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/752189/Neocase_Software_Inc_Logo.jpg]



Web site: www.neocasesoftware.com/