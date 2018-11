ColoHouse zet Europese uitbreiding voort met nieuwe werknemers, klanten en aanvullende producten

ColoHouse, een managed service en wereldwijde colocatie aanbieder heeft begin dit jaar een van hun grootste en langdurige partners, Netrouting overgenomen voor verdere versteviging van haar marktpositie en uitbreiding van de Europese activiteiten.



Sinds Juni heeft ColoHouse Robbin Diepeveen toegevoegd als hun Operations Manager om de dagelijkse management van hun datacenter voorzieningen in Europa aan te sturen. Robbin is eerder werkzaam geweest bij een huidige klant en heeft meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van IT en facilitering. Ahmed Al Azzawi voegt zich bij het team als Datacenter Engineer.



ColoHouse breidt haar sales- en marketingteam uit in Nederland. Sammen Qureshi leidt de Europese marketinginspanningen met ervaring in digitale- en content marketing en social media. Danny Kaptein sluit zich aan bij ColoHouse als Global Account Manager, met meer dan 9 jaar ervaring op het gebied van telecom/IT sales vanuit o.a. KPN.



De acquisitie van Netrouting betekent dat ColoHouse naast de uitbreiding van het sales- en marketingteam in juli 2018, ook de footprint heeft uitgebreid naar Nederland. Dit door o.a. bekendheid te genereren in de nabijgelegen gebieden vanuit Spijkenisse en Den Haag. In de afgelopen 6 maanden zijn er meer dan 12 nieuwe klanten toegevoegd, variërend van managend services tot aan wereldwijde colocatie-klanten. ‘’Omdat we op meer dan 20 strategische points of presence, managed services, colocatie, connectivity en dedicated servers kunnen aanbieden, voldoen we aan de behoeften van elk type bedrijf dat IT diensten van hoge kwaliteit nodig heeft’’ Aldus Danny Kaptein, Global Account Manager bij ColoHouse.



ColoHouse breidt haar productaanbod uit om concurrerend te blijven. ‘’2019 wordt een spannend jaar voor ColoHouse. We werken hard om producten te leveren die zowel aan de behoeften van kleine bedrijven als wereldwijde grote ondernemingen kunnen voldoen. Onze focus zal liggen op het uitbreiden van onze cloud producten en onze prospects, klanten om de flexibiliteit en wendbaarheid te bieden waar de grotere concurrenten zich niet aan kunnen aanpassen’’ Aldus Savvas Bout, CTO bij ColoHouse.



‘’In 2018 lag ons focus op het samenvoegen van de activiteiten en op de groei van onze sales activiteiten, in zowel Europa als in de Verenigde Staten. 2019 zou moeten leiden tot een uitbreiding van ons productaanbod en het behouden van de klanttevredenheid op het allerhoogste niveau’’ Aldus Paul Bint, CEO bij ColoHouse.



Op 7 februari 2019 organiseert ColoHouse een open huis evenement voor datacenter rondleidingen en demo’s van onze nieuwste producten.