Flexibilisering van de IT-markt zet ook komend jaar door

Ook het komend jaar zal de IT-markt verder flexibiliseren. Dat blijkt uit de eerste Staffing Monitor, een jaarrapport uitgegeven door De Staffing Groep.



Met een benchmark uitgevoerd op basis van eigen data over het afgelopen jaar wil de grootste IT-detacheerder van Nederland jaarlijks een inkijkje verschaffen op de zich razendsnel ontwikkelende IT-markt. Uit de editie 2017 die deze week verschijnt blijkt verder dat de bestaande functies opgedeeld worden in afzonderlijke ‘rollen’. Een goed inzicht verkrijgen in de competenties die gevraagd worden voor de invulling van die rollen is daarom cruciaal. Zowel voor opdrachtgever als voor opdrachtnemer.



Zoals de ondertitel aangeeft verschaft De Staffing Monitor de lezer een blik op vandaag en een visie op morgen. Het rapport bestaat dan ook uit 2 delen: een kwalitatieve visie op de flexibele arbeidsmarkt van 2020 en de flexibele ICT-arbeidsmarkt van vandaag de dag. Het rapport telt in totaal 19 pagina’s en is kosteloos te downloaden via www.destaffingroep.nl/monitor.



De flexibele arbeidsmarkt is het speelterrein van De Staffing Groep. Het grote aantal contracten, en de vele klanten en freelancers van de marktleider in IT-detachering vormen een goed en representatief beeld van de ontwikkelingen in functies en competenties binnen de IT-markt. Inzichten die vanaf nu jaarlijks via de Staffing Monitor worden gedeeld.



