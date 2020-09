ZTE onthult Axon 20 5G, eerste smartphone met under-display camera ter wereld

He eerste echt aflopende scherm geeft professionele filmische kleurstandaarden en wordt gecombineerd met DTS:X Ultra 3D geluid voor een volledige entertainment-ervaring.



SHENZHEN, China, 2 september 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een grote internationale leverancier van oplossingen in telecommunicatie, bedrijfs- en consumententechnologie voor Mobiel Internet, heeft vandaag de nieuwe ZTE Axon 20 5G onthuld, de eerste under-display camera smartphone ter wereld, waarmee het de eerste werkelijke full display wordt van de industrie.



"De ZTE Axon 20 5G markeert het begin van ZTE's nieuwe productstrategie," aldus dhr. Ni Fei, President van ZTE Mobile Devices. "Smartphones zullen het centrum vormen van onze productinnovaties. Tegelijkertijd zullen wij ons gaan richten op het ontwikkelen van mobiele breedbandproducten voor het individu en het gezin, wearables en andere nieuwe producten die zorgen voor een een slimme levensstijl met naadloze toepassing van 5G-scenario's."



De Eerste Under-Display Camera Ter Wereld Aangedreven door Vijf Kerntechnologieën



Als de grootste producent van smart terminals ter wereld is ZTE bezig geweest met het doorbreken van under-display camera technologieën. Dankzij vijf kerntechnologieën, namelijk speciale materialen, een dual-control chip, een uniek driver circuit, een aangepaste pixel matrix en een selfie-algoritme van eigen ontwerp, heeft ZTE tijdens onderzoek en ontwikkeling talloze technische uitdagingen weten te overkomen.



Als tegenwicht voor de prestatie van het scherm en de selfiecamera heeft ZTE gebruik gemaakt van hoogtransparant materiaal dat nieuwe organische en anorganische laagjes bevat, waardoor de lichtinval in de selfiecamera wordt verbeterd.



Verder is er gebruik gemaakt van een ingebouwde, onafhankelijke dual-control chip en geïntegreerde driver circuits waardoor kleursynchronisatie mogelijk is tussen de selfiecamera en de conventionele weergave. Daarnaast zijn een uniek driver circuit layout ontwerp en precisie- miniaturisatiecomponenten gebruikt om storingen te voorkomen en de impact op de selfiecamera te beperken.



Bovendien heeft ZTE een speciale matrix gecreëerd die pixels optimaliseert en de beeldervaring optimaliseert, zodat er een meer natuurlijke transitie plaatsvindt.



Verder heeft ZTE gezorgd voor een optimale prestatie van de camera onder verschillende belichtingsomstandigheden met het selfie-algoritme en ondersteunt het automatische aanpassing van het dynamisch bereik, wat heeft geresulteerd in sterk verbeterde helderheid en beeldcontrast.



Revolutie in Gebruikerservaring met Een Echte Full Display



ZTE heeft optimaal gebruik gemaakt van extra under-display technologieën, waaronder omgevingslicht, omgevingsgeluid en vingerafdruksensoren, om een echte full screen te produceren zonder notch of inkeping. De innovatieve lichtsensor kan automatisch de helderheid van het scherm reguleren al naar gelang het omgevingslicht, waardoor er te allen tijde duidelijk zicht is op het scherm.



Als de eerste under-display camera smartphone ter wereld betekent ZTE Axon 20 5G weer een nieuwe mijlpaal in de ontwikkeling van de echte full display smartphone. Het is voorzien van een 6,92 inch OLED scherm en ondersteunt een kleurdiepte van10 bit alsmede 100% dekking van het DCI-P3 kleurenspectrum, waardoor de beeldprestatie het niveau bereikt van de kleurenstandaard van de digitale film.



Bovendien zijn de kleuren op het scherm dankzij de FHD+ resolutie en OLED materialen helderder en rijker geworden. Dankzij een lengte-breedteverhouding van 20.5:9 en het DTS:X Ultra 3D geluid kan het apparaat een bioscoopbeleving geven.



Design Staat Centraal



Met een dikte van slechts 7,98 mm en het ultra-dunne ontwerp van dubbele schouderlijnen heeft de ZTE Axon 20 5G dezelfde slanke stijl als de rest van de ZTE Axon Serie.



Het gebogen 3D aan de achterzijde bevat tien structuurlagen die zorgvuldig zijn gefabriceerd met behulp van 36 verschillende processen om te komen tot een unieke en schitterende textuur. De Axon 20 5G is te verkrijgen in vier levendige kleuren waaronder blauw, zwart, indigo en oranje.



ZTE heeft ook samengewerkt met de gerenommeerde Britse illustrator Sam Falconer om een exclusieve verpakking te maken voor de ZTE Axon 20 5G. Het ontwerp is erop gericht om jongeren aan te moedigen zich te verdiepen in de mogelijkheden van de huidige technologieën door op artistieke wijze de grote bijdragen van vier bekende wetenschappers aan de mensheid te presenteren.



Verbeterde 5G Ervaringen met de Superantenne 2.0



De ZTE Axon 20 5G is uitgerust met verbeterde antenne-technologie voor een ultra-snelle 5G ervaring, waar en wanneer dan ook. De Superantenne 2.0 van ZTE is een hooggeavanceerde PDS antenne met 360-graden surround geïntegreerd ontwerp en intelligente closed-loop tuning technologie, wat een stabielere netwerkverbinding en hogere downloadsnelheid mogelijk maakt.



Het beschikt bovendien over twaalf verschillende antennes, die zijn geïntegreerd in de buitenkant van het middelste frame, verder weg van het moederbord en de interne componenten, wat een gevoeliger signaalontvangst geeft en waarmee sneller netwerken worden gevonden.



Zelfs op hoge snelheidsspoorwegen kan nog steeds worden geschakeld tussen een privéverbinding van het spoorwegennet en een netwerk van het basisstation, wat gesprekken van hoge kwaliteit garandeert. Daarnaast wordt de signaalstabiliteit van het netwerk gegarandeerd in liften, ondergrondse parkeergarages en andere omgevingen met zwakke signalen.



De ZTE Axon 20 5G beschikt over intelligente netwerk acceleratietechnologie die compatibel is met de netwerken van vier grote netwerkbedrijven in China. Daarmee wordt de downloadsnelheid met 30% verhoogd volgens de testresultaten van ZTE's lab, en worden op intelligente manier overbelaste frequentiebanden vermeden.



Geïntegreerde Functies voor Video-opnamen en -bewerking



ZTE blijft voortdurend inspanningen leveren om de videofuncties van zijn smartphones te verbeteren, om tegemoet te komen aan de eisen die jonge gebruikers stellen in het 5G-tijdperk.



De ZTE Axon 20 5G is uitgerust met een 64MP super HD hoofdcamera die 4K hoge-resolutie video ondersteunt met 60 beelden per seconde, super nachtscènes, videoverfraaiing en real-time HDR video in meerdere belichtingsomstandigheden. Daarnaast ondersteunen de hoofdlens en groothoeklens beeldstabilisatie, wat bijdraagt aan een hogere videokwaliteit.



De camerasoftware bevat bovendien zes intelligente templates om gestileerde video's mee te produceren die op slimme wijze worden aangepast aan verschillende muziekstijlen met speciale overgangseffecten. De unieke full-screen filmopnamefunctie met een beeldverhouding van minder dan 20.5:9 kan de bokeh en esthetische kwaliteit van portretten ondersteunen, waarmee de video verder kan worden aangepast.



Daarnaasst biedt de opnamemodus AI voice-over ondertiteling krachtige functies voor videobewerking, zoals splicing, veranderen van videosnelheid, plaatselijk bijsnijden, filteren en achtergrondmuziek, voor een gemakkelijkere bewerking van video's.



Uitgebreide Prestaties voor Excellente Ervaring



De ZTE Axon 20 5G is uitgerust met een nieuwe-generatie full-scenario engine met systeemoptimalisering die wordt aangedreven door het Qualcomm® Snapdragon(TM) 765G mobiele platform. Met deze engine wordt de snelheid van opstarten bij de meest gebruikte apps verhoogd met wel 40%, terwijl gaming en video's afspelen ook een verbeterde ervaring geven volgens de testresultaten van ZTE's lab.



Daarnaast ondersteunt het nieuwste MiFavor 10.5 UI systeem geoptimaliseerde schermweergave tot het niveau van bioscoopfilms terwijl de grote 4.220mAh accu de mogelijkheid biedt tot 30W Quick Charge en 5G batterijbesparende modus waarmee de acculevensduur verlengd wordt met 35%.



Verder is de ZTE Axon 20 5G voorzien van negen temperatuursensoren die de exacte temperatuur kunnen detecteren. De warmteafvoercapaciteit is verbeterd dankzij het drievoudige intelligente warmteafvoersysteem dat onder meer circulerende vloeistofkoeling, koolstof nanovezel warmtemodule en grafietmateriaal. De smartphone blijft koel tijdens het gamen, het bekijken van korte video's of het afspelen van films.



Met de lancering van de ZTE Axon 20 5G demonstreert ZTE in staat te zijn tegemoet te komen aan de behoeften van de consument en zijn kracht in technische R&D en productinnovaties. In de toekomst zal ZTE blijven ijveren om een intelligente lifestyle te creëren voor consumenten op zoek naar jonge, high-tech, hippe merkproducten.



Prijzen & Leverbaarheid



ZTE Axon 20 5G 2020 zal in China vanaf 1 september leverbaar zijn als pre-order via e-commerce kanalen als www.myzte.com, [http://www.myzte.com/] zte.jd.com [http://www.jd.com/]en zte.tmall.com [http://www.tmall.com/]. De ZTE Axon 20 5G zal in China beschikbaar zijn voor een prijs van RMB 2.198.



ZTE Axon 20 5G in China





Netwerk

5G: n41/38/78/77/28/1/3/7

FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/26/28

TDD: B34/38/39/40/41

UMTS: B1/2/4/5/8

GSM: B2/3/5/8

4*4MIMO

LTE: B1/3/7



---



Processor

Qualcomm(R) Snapdragon(TM) 765G



---



Opslag

6/8GB RAM + 128/256 GB ROM



---



OS

Android Q



---



Scherm

6,92'' FHD+(2460x1080), OLED



---



Camera Achterkant: 64MP + 8MP(120 graden groothoek) + 2MP(diepte) +

2MP(macro)

Voorkant: 32MP



---



Accu

4220mAh(typical), Qualcomm(R) Quick Charge(TM) 4+, 30W



---



Interface

USB Type-C, nano + nano/micro SD(max. 2TB)



---



Afmeting &

172.1*77.9*7.98mm

Gewicht 198g(ong.)



---



Functionaliteiten Under-display Camera, Under-display Vingerafdruksensor, Under-

display Geluid

GPS/A-GPS/BeiDou/GLONASS,

802.11a/b/g/n/ac, BT 5.1, Hi-Fi, NFC

Versnellingsmeter, Nabijheids- en Ingebouwde Sensoren, Kompas,

Gyroscoop



---





Web site: www.zte.com.cn/